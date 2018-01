Powiślak Końskowola najlepszy w I Memoriale Artura Osypiuka

Miejscowe Mazowsze wystawiło do gry dwie ekipy. Poza tym w zawodach wystartowali również: Stal Poniatowa, Orlęta Łuków, Gryf Policzna, Zryw Sokołów oraz Naprzód Skórzec. Co ciekawe, Powiślak zaczynał zmagania z ośmioma zawodnikami w składzie, a kończył zaledwie w piątkę. Na dodatek na pomoc swoim graczom musiał pośpieszyć... Łukasz Giza. – Musiałem zagrać, bo w finale w ogóle nie mielibyśmy już składu. Coś tam się jeszcze ruszam, więc z formą nie było tak najgorzej – śmieje się popularny „Gizmen”. – To była dla nas miła odskocznia od ciężkich treningów. Skoro zapowiedzieliśmy, że przyjedziemy na turniej, to było jasne, że spróbujemy go wygrać. Fajnie, że się udało. Pokazaliśmy, że na hali też potrafimy grać w piłkę – dodaje trener ekipy z Końskowoli.

Powiślak zdecydowanie zdominował zawody. Wygrał wszystkie pięć spotkań, a w sumie zdobył aż 19 goli, tracąc jedynie dwa. W półfinale rozbił Zryw Sobolew 4:0, a w tym najważniejszym spotkaniu mimo gry bez żadnych zmian uporał się z Orlętami Łuków 3:1. Tytuł króla strzelców całej imprezy wywalczył Damian Soćko (Orlęta), który zapisał na swoim koncie pięć bramek. Najlepszym bramkarzem wybrano Michała Bickiego (Powiślak), a zawodnikiem Rafała Gizińskiego (także drużyna z Końskowoli).

WYNIKI I KOŃCOWA KOLEJNOŚĆ TURNIEJU

Powiślak Końskowola – Naprzód Skórzec 5:0 * Mazowsze I Stężyca – Naprzód Skórzec 3:4 * Powiślak – Gryf Policzna 2:1 * Naprzód – Gryf 3:1 * Mazowsze I – Powiślak 0:5 * Orlęta Łuków – Stal Poniatowa 1:1 * Mazowsze II Stężyca – Zryw Sobolew 2:3 * Mazowsze II – Orlęta 0:3 * Zryw – Stal 2:1 * Mazowsze II – Stal 1:3 * Orlęta – Zryw 3:2. Mecz o 7 miejsce: Mazowsze I – Mazowsze II 2:3. Mecz o 5 miejsce: Gryf – Stal 1:3. Półfinały: Powiślak – Zryw 4:0 * Orlęta – Naprzód 3:1. Mecz o 3 miejsce: Naprzód – Zryw 3:1. Finał: Powiślak – Orlęta 3:1. Końcowa kolejność: 1. Powiślak Końskowola, 2. Orlęta Łuków, 3. Naprzód Skórzec, 4. Zryw Sobolew, 5. Stal Poniatowa, 6. Gryf Polichna, 7. Mazowsze II Stężyca, 8. Mazowsze I Stężyca.