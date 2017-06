Tomasovia – Kryształ 2:2. Mecz bez rezerwowych

Pierwsza połowa była wyrównana ze wskazaniem na ekipę Marka Sadowskiego. Niebiesko-biali mieli kilka okazji, ale żadnej stuprocentowej. W samej końcówce po stracie Nazara Mileniczuka szybką kontrę rywali celnym strzałem zakończył Paweł Ślusarz. Miejscowi długo nie czekali z wyrównaniem, oczywiście, nie licząc przerwy. Kilkadziesiąt sekund po wznowieniu gry Tomasz Kłos z ostrego kąta zdołał zmieścić piłkę przy krótkim słupku bramki rywali. W 55 minucie na prowadzeniu była już Tomasovia. Krzysztof Zawiślak w bardzo podobny sposób, jak Kłos dał drużynie trenera Sadowskiego drugą bramkę.

Kryształ też nie chciał jednak kończyć rozgrywek porażką. I mimo dużych osłabień ekipie z Werbkowic udało się wyrównać. Siergiej Borys popisał się świetnym strzałem bezpośrednio z rzutu wolnego, z około 25 metrów. Końcówka była szalona i to z obu. Kontrowali jedni, za chwilę akcja przenosiła się pod drugie pole karne, ale ostatecznie nie padł już żaden gol.

– Mogliśmy to wygrać. Po przerwie szybko strzeliliśmy dwa razy i były szanse na kolejne bramki. Nie wykorzystaliśmy ich jednak, rywal czekał na swoją szansę i się doczekał – mówi Marek Sadowski, trener zespołu z Tomaszowa Lubelskiego. I dodaje, że na razie trudno powiedzieć, jakie zmiany zajdą w kadrze jego drużyny. – Krzysiek Zawiślak szuka sobie klubu na Podkarpaciu, ale jeszcze zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wojtek Gęborys? Pewnie do nas wróci po wypożyczeniu do Radzynia Podlaskiego, ale czy zostanie na razie nie jestem w stanie powiedzieć – wyjaśnia popularny „Sadek”.

Tomasovia Tomaszów Lubelski – Kryształ Werbkowice 2:2 (0:1)

Bramki: Kłos (46), Zawiślak (55) – Ślusarz (45), Borys (82).

Tomasovia: Rojek – Żurawski, Karwan, Smoła, Skiba (75 Towbin), Staszczak, Karólak, Melnyczuk (46′ Zawiślak), Mruk, Baran, Kłos

Kryształ: Suchodolski – Mroczek, Wójtowicz, A. Całka, K. Wołoch, A. Wołoch, Borys, Rybka, Nieradko, Reszczyński, Ślusarz

Żółte kartki: Smoła – Rybka

Sędziował: Jakub Bancerz (Lublin).