Włodawianka - Kryształ Werbkowice 2:0. Wyśrodkowani gospodarze

Kto by się tego spodziewał? Włodawianka licząc jedynie rundę wiosenną to trzecia siła ligi. Drużyna Marka Droba w rewanżach uzbierała osiem punktów, a do tego jako jeden z pięciu zespołów jeszcze nie przegrała. W niedzielę o dobrej formie rywali przekonał się Kryształ Werbkowice, który przegrał we Włodawie 0:2