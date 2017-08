GKS Niemce - Stal Poniatowa 3:1. Grała lubelska okręgówka

Kibice w Niemcach dość długo musieli czekać na emocje. Obie drużyny rozpoczęły mecz skoncentrowane na defensywie, przez co ciekawych akcji było jak na lekarstwo. W 44 min Tomasz Trochimiuk świetnie w kierunku Mateusza Łosia. 23-letni napastnik minął dwóch defensorów Stali i posłał piłkę w długi róg bramki strzeżonej przez Piotra Chrześciana.

Gospodarze nie cieszyli się zbyt długo z prowadzenia, bo w 51 min Paweł Pikuła uderzył z 25 m, a piłka po rękach Jarosława Boguty wpadła do siatki. I kiedy wydawało się, że goście zaraz obejmą prowadzenie, to fatalny błąd popełniła ich defensywa. W 80 min Paweł Mierzwa podawał do Pawła Flisiaka, który jednak nie doszedł do futbolówki. Piłka minęła bramkarza, a próbujący ratować sytuację defensorzy i golkiper Stali zrobili to tak nieszczęśliwie, że w efekcie Niemce mogły cieszyć się z drugiego gola.

– Kuriozalna bramka, ale takie w piłce nożnej też się zdarzają – podsumował sytuację Robert Kozak, kierownik Stali. Wynik w 86 min ustalił Łoś, który wykorzystał kolejny błąd formacji defensywnej ekipy z Poniatowej. – Wiosną bardzo cierpiałem, jako trener, bo zespół grał poniżej swoich możliwości. Teraz jest już znacznie lepiej. Cieszy mnie zwłaszcza forma moich obrońców, którzy na boisku są bardzo odpowiedzialni – powiedział Jerzy Wyroślak, opiekun gospodarzy. (kk)

WYNIKI 2. KOLEJKI

Avia II Świdnik – Opolanin Opole Lubelskie 1:2 (Kobiałka 84 – Górniak 53, Wesołowski 89) * Orion Niedrzwica Duża – Piaskovia Piaski 1:0 (Dziwulski 25) * Wisła II Puławy – Polesie Kock 2:2 (Skrzypek 31, Żelisko 69 – Cybul 34, Misiarz 68) * Janowianka Janów Lubelski – POM Iskra Piotrowice 3:2 (B. Wojtan 25 z karnego, Widz 38, 55 – K. Ostrowski 30, 45) * Granit Bychawa – Sokół Konopnica 1:3 (Lis 30 z karnego – Pryimak 2, J. Wójcik 59, Kosidło-Wąsik 75) * GKS Niemce – Stal Poniatowa 3:1 (Łoś 44, 86, Mierzwa 80 – Pikuła 51) * Garbarnia Kurów – Sygnał Lublin 3:3 (Wałach 27 z karnego, Wlot 34, Kusyk 67 – Wójciuk 17, 75, Bielecki 30) * Orzeł Urzędów – Tur Milejów 2:3 (Paszkowski 42, Wereski 85 – Rembiesa 30, Mirosław 65, Słomianowski 80).