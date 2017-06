MKS Ryki wygrał lubelską klasą okręgową

W ostatniej kolejce sezonu MKS Ryki jechał do Zakrzówka po zwycięstwo i awans. Zdobycie trzech punktów w meczu ze Stokiem gwarantowało liderowi utrzymanie pierwszej pozycji i promocję do wyższej klasy rozgrywkowej. Piłkarze wywiązali się z zadania w stu procentach, zasłużenie wygrywając 4:1.

– Ani przez moment nie było wątpliwości, kto jest lepszy. Tak naprawdę mogliśmy zwyciężyć jeszcze wyżej, bo zmarnowaliśmy rzut karny i kilka niezłych okazji – relacjonuje Paweł Warda, który wraz ze swoimi podopiecznymi długo świętował awans.

– Rozpoczęliśmy zabawę jeszcze w autokarze, a później kontynuowaliśmy ją w Rykach, gdzie dołączył do nas zarząd i kibice, wspierający nas podczas tego istotnego spotkania. Wszyscy zasłużyli na dobrą imprezę – dodaje szkoleniowiec.

MKS zwyciężając, pogrążył jednocześnie Stok, który mimo zajęcia 12 pozycji, żegna się z lubelską klasą okręgową, bo z czwartej ligi spadły POM Iskra Piotrowice oraz Polesie Kock.

– Żal wracać do A klasy, ale to był nasz pierwszy sezon w klasie okręgowej, zebraliśmy cenne doświadczenia, które z pewnością zaprocentują w przyszłości. Nie załamujemy się, ale podchodzimy do wszystkiego ze spokojem. Czasem trzeba zrobić mały krok w tył, żeby później pójść dwa kroki do przodu – uspokaja Paweł Mierzwa, trener ekipy z Zakrzówka.

Oprócz Stoku, zdegradowane zostały jeszcze cztery inne drużyny: Perła Borzechów, Płomień Trzydnik Duży, Unia Wilkołaz i KS Góra Puławska. Ostatnią ekipą, która zapewniła sobie utrzymanie, jest Tur Milejów. W ostatnim meczu sezonu bezbramkowo zremisował u siebie z Janowianką.

– To był mecz walki. My mieliśmy swoje okazje, rywale też. Nie do końca jesteśmy zadowoleni z wyniku, ale najważniejsze jest to, że zostajemy w lidze – podsumowuje Tomasz Roczon, kierownik Tura.

W ostatniej kolejce ciekawie było też w Poniatowej, gdzie w ostatniej kolejce Stal ograła 2:1 Opolanina Opole Lubelskie.

– Mecz wyrównany, dużo walki, kartek, prowadzony w bardzo dobrym tempie. Wydawało się, że ten, kto strzeli pierwszy gola, ten wygra. My mieliśmy swoje sytuacje, rywale też. Wielkie gratulacje dla mojej drużyny, że potrafili podnieść się, i to w pięknym stylu. Co tu dużo mówić, derby są nasze. Chcieliśmy dobrze zakończyć fajną rundę. Utarliśmy nosa lokalnemu rywalowi, oni przyjeżdżali tu z większymi aspiracjami. Potrafiliśmy się postawić – relacjonuje Jarosław Grajper, trener Stali.

Stok Zakrzówek – MKS Ryki 1:4 (1:3)

Bramki: Miazga (15) – Jabłoński (28 z karnego, 32), Błuchak (35), Gransztof (65).

Stok: Baran – Miazga, Taczalski, Bartnik, Styk, M. Zdybel (75 S. Zdybel), Michalski, Marzec, Pasternak, Orzeł (60 Bojanowski, 70 Sagan), Kozik.

MKS: Kroszupa (82 Kałaska) – Walasek, Przybysz (27 Matenka), Osojca, Siwek, Wasilewski, Cieślak, Bułchak, Gransztof, P. Osojca (73 Szlendak), Jabłoński)

Czerwona kartka: Taczalski (Stok) w 75 min za drugą żółtą kartkę. Sędziował: Wuczko.

GKS Niemce – Wisła II Puławy 1:2 (1:1)

Bramki: Snopkowski (29) – Chudyba (10, 70)

GKS: Boguta – Bogusław, Snopkowski, Olek, Mierzwa, Flisiak (75 Piątka), Nalepa, Kamiński, Voroniuk (60 Sokołowski), Trochimiuk, Kubera.

Wisła: Maj – Jakóbczyk, Mazurek, Krzysztoszek (30 Dębowski), Gąska, Dudkowski, Sadura, Kursa (80 Kowalczyk), Kusal, Chudyba (60 Drozd), Dębiec (70 Szymanek).

Żółte kartki: Nalepa, Olek. Sędziował: Ciupek.

Tur Milejów – Janowianka Janów Lubelski 0:0

Tur: Kowalik – Dubicki, Roczon, Ł. Kozak, Budzyński, Onyszko, Stasicki, Wójcik, Mirosław (80 J. Kozak), Rembiesa, Słomianowski (87 Słomka).

Janowianka: Pisarski – P. Sadowski, Drewniak, B. Wojtan, Bodziuch (75 Flis), Chmiel, T. Sadowski, J. Wojtan, Kulpa (70 Dąbek), Sobótka, Piecyk (89 Wieleba).



Żółte kartki: Roczon, Mirosław – T. Sadowski.

Czerwone kartki: Onyszko (Tur) w 30 min za faul – B. Wojtan (Janowianka) w 15 min za faul.

Sędziował: D. Złotnicki.

Stal Poniatowa - Opolanin Opole Lubelskie 2:1 (0:0)

Bramki: Czarnecki (72), Radziejewski (77 z karnego) – Fliszkiewicz (68).

Stal: Wyrostek – Pietras, Pikuła, Pyda, S. Węgorowski, Wawer, Radziejewski, Czarnecki, Wyroślak (90 Nowak), Gąsiorowski, Parada (60 Kucharczyk).

Opolanin: Adamczyk – Szafrański, Nowak, Górniak, Łaska, Stalęga, Fiuk (77 Sawicki), Dajos, Fliszkiewicz, Rożek, Korecki.

Żółte kartki: Gąsiorowski, Kucharczyk, Pietras, Wawer – Łaska, Nowak, Dajos, Szafrański, Korecki, Sawicki.

Czerwona kartka: Nowak (Opolanin) w 75 min za dyskusję z sędzią. Sędziował: Woliński.

Piaskovia Piaski – Orion Niedrzwica Duża 7:0 (4:0)

Bramki: Sowiński (7), Strug (20, 36, 44, 80), Ziętek (48), Słowik (89).

Piaskovia: Błaszczak (46 Pałka) – Bomba, Gawrylak, Harkavka (50 Czarnecki), Olender, Słowik, Sowiński, Strug, Szklarz (65 Belcarz), M. Ziętek, P. Ziętek (65 Nowak).

Orion: Cielma – Duda, Dziwulski, Kołtun, Kępowicz, Poleszak, Szewczyk, Szymuś, Rup, Wojciechowski, Wiśniewski.

Sędziował: Marciniak.

Sygnał Lublin – Płomień Trzydnik Duży 10:0 (6:0)

Bramki: Mordziński (9), Wójciuk (22, 28, 43, 53, 65), Karaś (39, 42), Caban (70), Bielecki (75).

Sygnał: Prus (80 Gieroba) – Augustyniak, Łuczyński, Sztejno, Mordziński (70 Podgórski), Jabłoński, Paszczuk (44 Charmast), Bielecki, Dec (54 Caban), Karaś, Wójciuk.

Płomień: Bieniek – Rudnicki, Tkacz, Ożug, Wójcik, Czerwonka (46 Paś), Szostek, Pajotr, Fiut, Pokwapisz, Gorczyca.

Sędziował: Kasperski.

Unia Wilkołaz – Granit Bychawa 0:4 (0:1)

Bramki: Stępień (8, 55), Pietrzak (48, 74).

Unia: Wołoszyn – Daniel (55 Karabacz), Drąg, Galiński (55 Leziak), Gorczyca, Kuś, Łysakowski, Sołtys, Stec, Wierzchowski (65 Ściegienny), Wnuk (65 Wezgraj).

Granit: Małecki – Dudkiewicz, Gajur, Lis, Olesiński, Pietraś, Pietrzak, Sprawka (73 Golisz), Stępień, Styżej, Szacoń (64 Wolski).

KS Góra Puławska – Perła Borzechów 1:5 (0:2)

Bramki dla Perły: Poleszak (33), J. Wójcik (40), Baran (70, 75), R. Poleszak (77).

Perła: Oleszek – Bicki (60 Pawełczak), Trzeciak, Suski, K. Wójcik (75 Kostrzewski), J. Wójcik (80 Stachyra), Lis, R. Poleszak, Paszkowski (70 Semeniuk), Baran, H. Poleszak.

Sędziował: Polaczek.