Piaskovia – Stal 2:2. Pozostałe wyniki lubelskiej okręgówki

Pierwsza połowa należała do gospodarzy, którzy już w 22 min objęli za sprawą Łukasza Struga prowadzenie. Stracili je jednak tuż przed końcem pierwszej połowy, kiedy rzut karny na gola zamienił Konrad Gąsiorowski. – Powinniśmy ustawić sobie to spotkanie w pierwszej połowie. Zmarnowaliśmy jednak mnóstwo stuprocentowych okazji. Najlepszą miał Tomasz Nowak, który z linii bramkowej trafił w poprzeczkę – relacjonuje Grzegorz Osajkowski, opiekun Piaskovii.

Po zmianie stron emocji było jeszcze więcej. Duża w tym zasługa jednak bramkarzy obu ekip, którzy sprezentowali oba gole. W 61 min Kacper Rybarczyk tak niefortunnie wybijał piłkę, że trafiła ona do Mykhailo Harkavki, a Ukrainiec nie miał problemów z trafieniem do siatki. – Błędy są prawem młodości – skomentował całe zajście Robert Kozak, kierownik Stali. Chwilę później jednak błąd popełnił Adam Pałka. – Krzyknął „moja”, ale nie doszedł do piłki i Michał Czarnecki nie miał problemów z doprowadzeniem do remisu – mówi Osajkowski.

Stal mogła jeszcze przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść. W 72 min Gąsiorowski zmarnował rzut karny. 21-letni snajper z 11 m trafił jednak w poprzeczkę. – Myślę, że kibice nie mieli prawa narzekać na nudę. Stworzyliśmy ciekawe widowisko, bo obie ekipy postawiły na atak – dodał Osajkowski.

Piaskovia Piaski – Stal Poniatowa 2:2 (1:1)

Bramki: Strug (22), Harkavka (61) – Gąsiorowski (45+2 z karnego), Czarnecki (66).

Piaskovia: Pałka – Olender, Sowiński, M. Ziętek, Słowik, Bomba, Gawrylak, T. Szklarz, Strug, P. Ziętek (67 Belcarz), T. Nowak (55 Harkavka).

Stal: Rybarczyk – Pietras, Pyda, S. Węgorowski, Pikuła, Radziejewski, Wawer, Gąsiorowski, Kucharczyk, Wyroślak (65 Parada), Czarnecki.

Żółte kartki: Olender, Bomba, M. Ziętek, Gawrylak, Harkavka – Gąsiorowski, Radziejewski, Czarnecki, Wyroślak. Czerwona kartka: Olender (74 min za dwie żółte). Sędziował: Klępka. Widzów: 50.

Pozostałe wyniki

Granit Bychawa – KS Góra Puławska 6:0 (2:0)

Bramki: Stępień (35 z karnego), Lis (45), Sobkowicz (72, 90), Lewczuk (73), Olesiński (81).

Granit: Zawiślak (77 Małecki) – Pietraś, Styżej, Lewczuk, Gajur, Stępień, Olesiński, Sobkowicz, Dudkiewicz, K. Sprawka, Lis (73 Szacoń).

Góra Puławska: Ozturk – Trochym, Jary, Czerski (60 Zarychta), Wichrowski, Cebula, Suszek, Chrzanowski, Woźniak, Szymajda (60 Czerwiński), Bartkiewicz (76 Antolak).

Żółte kartki: Czerski, Chrzanowski. Czerwona kartka: Trochym (55 min za dwie żółte). Sędziował: Lewin. Widzów: 100.

Płomień Trzydnik Duży – GKS Niemce 2:1 (0:1)

Bramki: Pajor (48), M. Robak (70) – Łoś (26).

Płomień: Bieniek – Pajor (46 Paś), Ożóg, Nowak, Wójcik, Tkacz, Żak, D. Robak, Pokwapisz, Czerwonka (75 Szostek), Rudnicki (46 M. Robak)

Niemce: Boguta – Bogusżław, Ł. Snopkowski, Kamiński, Mierzwa, Trochhimiuk, Latek, jarosz, Widyński (60 Polichańczuk), Sokołowski (70 Kępka), Łoś (85 Sierpiński).

Żółte kartki: Szostek – Jarosz. Czerwona kartka: Szostek (85 min za dwie żółte). Sędziował: Mikulski. Widzów: 20.

MKS Ruch Ryki – Unia Wilkołaz 4:0 (2:0)

Bramki: Bułhak (15), Przybysz (25), Gransztof (55), P. Osojca (70).

Ruch: Kałaska – Walasek, D. Osojca, Przybysz, Łukasik, Gransztof, Wasilewski (60 M. Szlendak), Cieslak, P. Osojca (65 Polak, 83 Troshupa), Bułhak, Jabłoński (65 Mateńka).

Unia: Basiakowski – Kropidłowski, Sołtys, Kuś, Łysakowski, Drąg, Wezgraj, Daniel, Dul, Stec, Wnuk.

Sędziował: Kamil Szczołko. Widzów: 200.

Perła Borzechów – Stok Zakrzówek 3:2 (1:0)

Bramki: J. Wójcik (33, 66), Baran (73) – Kozik (86, 88).

Perła: Oleszek – Kostrzewski, Bicki, Suski, Pawełczak, Baran, J. Wójcik (80 Semeniuk), R. Poleszak (85 Trzeciak), Zieliński (60 Pietryka), Paszkowski (65 Lis), H. Poleszak.

Stok: Baran – Styk, Bartnik, Górski, Budzyński, M Zdybel (60 S. Zdybel), Michalski, Miazga, Pasternak, Mierzwa, Kozik.

Żółte kartki: Kostrzewski, Lis – Bartnik. Czerwona kartka: Bartnik (84 min za dwie żółte). Sędziował: Piórkowski. Widzów: 100.

Opolanin Opole Lubelskie – Tur Milejów 6:2 (1:0)

Bramki: Szafrański (25), Fliszkiewicz (64, 68), Nowak (75), Stalęga (78), Górniak (89) – Słomianowski (65), Rembiesa (70).

Opolanin: Adamczyk – Kowalski, Nowak,Górniak, Szafranski, Gawron (25 Bakalarz), Fiuk (75 Łaska), Dajos, Rożek (80 Gasiński), Fliszkiewicz, Stalęga..

Tur: Kowalik – Budzyński, W. Kozak, Roczon, Dubicki, Tyszczuk, Ł. Kozak, Turski, Mirosław (80 Wójcik), Rembiesa, Pietraś (2 Słomianowski, 70 J. Kozak).

Żółte kartki: Szafrański, Nowak, Kowalski – Dubicki, Rembiesa. Sędziował: Karol Szczołko. Widzów: 200.

Orion Niedrzwica Duża – Sygnał Lublin 3:2 (0:1)

Bramki: Rup (58), Szymuś (68), Poleszak (70) – K. Dec (15, 75).

Orion: Ciołek – Szewczyk, Rup, Duda, Wiśniewski, Dziwulski (70 Matys), Szymuś, Kołtun, Cielma (46 Wierzchowski), Bielak (88 Kępowicz), Wojciechowski (46 Poleszak).

Sygnał: Gieroba – Augustyniak, J. Łuczyński (46 Caban), Sztejno, Podgórski, Paszczuk, Charmast, Kołtun, Karaś, Bielecki, Cieślak.

Żółte kartki: Karaś, Paszczuk. Sędziował: K. Bancerz. Widzów: 150.