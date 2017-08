W lubelskiej klasie okręgowej szykuje się zażarta walka o awans

Polesie Kock jest jednym z kandydatów do awansu (fot. ARCHIWUM)

Przypomnijmy, że ostatnio awans szczebel wyżej wywalczył MKS Ryki, który na finiszu wyprzedził rezerwy Wisły Puławy. Z kolei tegoroczni beniaminkowie to Orzeł Urzędów, Garbarnia Kurów, Avia II Świdnik i Sokół Konopnica. Stawkę uzupełniają także Polesie Kock i POM Iskra Piotrowice.

Swoich wysokich aspiracji nie ukrywa Stal Poniatowa. Zespół trenera Jarosława Grajpera przed rokiem zajął czołową lokatę, a teraz celem jest awans. I w klubie nie boją się o tym głośno powiedzieć. – Jesteśmy dobrze poukładani organizacyjnie, a drużyna jest młoda i perspektywiczna. Nie możemy też narzekać na nasz obiekt. Do tego w Poniatowej czuć wielkie zapotrzebowanie na dobry futbol, a nasi kibice są bardzo oddani – przekonuje Robert Kozak, kierownik Stali.

Jednak nie tylko Stal ma ochotę na promocję. Przed rokiem Wisła II była bliska tego celu, ale ostatecznie się jej nie powiodło. Teraz zespół trenera Marcina Popławskiego powinien podjąć drugą próbę ataku na IV ligę. Apetyt na spędzenie tylko roku w lubelskiej okręgówce mają także w Piotrowicach i Kocku. Co ciekawe, przez długi czas wydawało się, że Polesie nie spadnie, a co za tym idzie w klasie okręgowej utrzyma się Stok Zakrzówek. Ostatecznie jednak Włodawianka zebrała skład i pozostała w gronie czwartoligowców.

Jakie są wobec tego plany w Kocku? – Nie wybiegamy daleko w przyszłość. Chcemy jesienią skupić się na zdobyciu jak największej ilości punktów – przekonuje trener Zbigniew Wójcik. W podobnym tonie wypowiada się szkoleniowiec Opolanina Janusz Dec. – Nie ma co składać teraz deklaracji, bo wszystko zweryfikuje boisko – mówi. – W tym sezonie liga będzie bardzo ciekawa. Uważam, że spadkowicze podniosą jej poziom – dodaje Dec. – Myślę, że walka będzie się toczyć aż do ostatniej kolejki – uzupełnia szkoleniowiec Polesia.

Już w pierwszej serii gier dojdzie do kilku ciekawych pojedynków. W Piotrowicach spotkają się kandydaci do awansu, czyli: POM i Wisła II. Z kolei do Kocka przyjedzie Orion Niedrzwica. Emocji nie powinno zabraknąć także w Poniatowej, gdzie w meczu ze Stalą na ławce trenerskiej Granitu Bychawa zadebiutuje Łukasz Gieresz.