Rozpoczyna się zgrupowanie reprezentacji przed meczami z Danią i Armenią

– Jesteśmy przygotowani na to, żeby w bardzo krótkim czasie zagrać dwa spotkania eliminacyjne. Wiemy, że w dniach rozgrywania spotkań ma padać deszcz. Pewne też jest to, że we wtorek trening odbędzie się na obiekcie Polonii Warszawa. W sumie mamy do dyspozycji trzy boiska. Decyzje co do miejsc treningów będą podejmowane na bieżąco – poinformował na konferencji prasowej dyrektor sportowy reprezentacji Tomasz Iwan.

Spośród 27 powołanych zawodników niemal wszyscy są zdrowi i gotowi do gry. Wątpliwości dotyczą jedynie Michała Pazdana, który z powodu kontuzji barku opuścił dwa ostatnie spotkania Legii Warszawa. Jeżeli nie będzie gotowy, w jego miejsce zagra Thiago Cionek z Palermo bądź Igor Lewczuk z Bordeaux. Wśród powołanych nie ma Bartosza Salamona, który ostatnio stracił miejsce w podstawowym składzie Cagliari.

– Od formacji defensywnej wymagam, żeby byli w rytmie meczowym. Dlatego też między innymi w miejsce Bartka Salamona został powołany Paweł Dawidowicz. Co do pozostałych zawodników, to mam duże zaufanie do Grzegorza Krychowiaka. Mimo że nie ma stabilnej pozycji w klubie, to wierzę, że dobrze zaprezentuje się w reprezentacji. Jest naszym ważnym zawodnikiem – zapewnił Nawałka na portalu laczynaspilka.pl.

Jego podopieczni po niespodziewanej wpadce w Astanie, gdzie zaledwie zremisowali z Kazachstanem 2:2, celują w dwa zwycięstwa.

– Remis w Kazachstanie traktujemy po prostu jako stratę punktów. Byłem na bieżąco w kontakcie z zawodnikami, teraz też rozmawiamy o spotkaniu w Astanie. Może niektórzy będą zdziwieni i zabrzmi to zaskakująco, ale po tym meczu będziemy jeszcze mocniejsi. Mieliśmy już wcześniej kilka trudnych i kryzysowych momentów i daliśmy radę. Teraz też sobie poradzimy. Wyciągniemy wnioski, a ten podstawowy jest już nam bardzo dobrze znany - zawsze się gra do ostatniego gwizdka – dodał selekcjoner.

Sobotni mecz z Danią oraz wtorkowe spotkanie z Armenią odbędą się na Stadionie Narodowym w Warszawie. W piątek i poniedziałek kadrowicze odbędą tu także oficjalne, przedmeczowe treningi.

Kadra na mecze z Danią i Armenią

Bramkarze: Artur Boruc, Łukasz Fabiański, Łukasz Skorupski, Wojciech Szczęsny.

Obrońcy: Thiago Cionek, Paweł Dawidowicz, Kamil Glik, Artur Jędrzejczyk, Igor Lewczuk, Michał Pazdan, Łukasz Piszczek, Maciej Rybus.

Pomocnicy: Jakub Błaszczykowski, Kamil Grosicki, Bartosz Kapustka, Karol Linetty, Tomasz Jodłowiec, Damian Dąbrowski, Krzysztof Mączyński, Grzegorz Krychowiak, Paweł Wszołek, Sławomir Peszko, Piotr Zieliński.

Napastnicy: Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Kamil Wilczek, Łukasz Teodorczyk.

Grupa E

8 października: Armenia – Rumunia (godz. 18) * Czarnogóra – Kazachstan (18) * Polska – Dania (20.45).

11 października: Kazachstan – Rumunia (18) * Dania – Czarnogóra (20.45) * Polska – Armenia (20.45).

1. Dania 1 3 1-0

2. Polska 1 1 2-2

3. Kazachstan 1 1 2-2

4. Czarnogóra 1 1 1-1

5. Rumunia 1 1 1-1

6. Armenia 1 0 0-1