Omega - Huczwa 2:7. Pozostałe wyniki zamojskiej klasy okręgowej

Huczwa od początku tego sezonu była drużyną, która imponowała formą. Przed meczem z Omegą zespół trenera Marcina Łysia miał na koncie 26 zwycięstw i ledwie dwie porażki. Dlatego w przedostatniej kolejce ekipa z Tyszowiec chciała przypieczętować wygranie ligi.

Pierwsza połowa spotkania była dość wyrównana. Gospodarze wyszli na prowadzenie już w 10 minucie po strzale Huberta Sałamachy, ale w 34 minucie do remisu doprowadził Przemysław Sioma, a w końcówce gola na 1:2 zdobył Damian Ziółkowski.

Po przerwie na murawie rządziła już tylko jedna drużyna gości. Co prawda na gola trzeba było poczekać aż do 63 minuty kiedy na listę strzelców wpisał się najlepszy snajper Huczwy Damian Ziółkowski, ale potem worek z bramkami rozwiązał się na dobre. Dwie minuty później na 4:1 trafił Kamil Droździel, ale chwilę potem gospodarze za sprawą Bartosza Nizioła zmniejszyli stratę. I wtedy znów dał znać o sobie Ziółkowski, który trafił po raz drugi i zdobył 49 bramkę w tym sezonie. W końcówce po jednym trafieniu zaliczyli jeszcze Łukasz Bubeła i Dominik Karaszewski i mecz zakończył się wygraną gości aż 7:2. – Przed meczem boisko zostało mocno zlane wodą i początkowo grało nam się ciężko – przyznaje Janusz Zarębski, kierownik Huczwy. – Potem jednak udowodniliśmy, że jesteśmy lepszą drużyną i możemy cieszyć się z zajęcia pierwszej lokaty na koniec sezonu. Przy okazji chcielibyśmy podziękować panu Piotrowi Marszalcowi, Mariuszowi Zającowi, burmistrzowi Tyszowiec, radzie Gminy, a także Alicji Lis, która pełniła funkcję opieki medycznej będącej zarazem przewodnicząca komisji do spraw sportu – wylicza Zarębski.

W ostatniej kolejce Huczwa zmierzy się z Unią Hrubieszów. Jesienią lepszy był zespół z Hrubieszowa, czy Huczwa liczy więc na rewanż? – Dla nas to spotkanie nie jest ważne bo w tym sezonie zrobiliśmy już w tym sezonie swoje. W tym tygodniu zejdziemy nieco z obciążeń treningowych – przekonuje Zarębski.

Omega Stary Zamość – Huczwa Tyszowce 2:7 (1:2)

Bramki: Sałamacha (10), Nizioł (66) – Sioma (34), Droździel (42, 65), Ziółkowski (63, 75), Bubeła (87), Karaszewski (88).

Omega: Mężyński – Tchórz, Czarniecki, Mikulski (46 Baran), Dywański (83 Waszak) – M. Bojar, K. Bojar (83 Teliga), Sałamacha (64 Olech), Denis – Maciejewski, Nizioł.

Huczwa: Kierepka – Kwarciany, Bubeła, Anioł, Gilarski, Denkiewicz, Sioma (74 Walentyn), Wybranowski (46 Raczkiewicz), Ziółkowski, Droździel (66 Karaszewski), Maliszewski (46 Okalski).

Sędziował: Mateusz Garbaty.

ZAMOJSKA KLASA OKRĘGOWA

Sokół Zwierzyniec – Gryf Gmina Zamość 0:2 (0:1)

Bramki: Popko (41), Bargieł (53).

Sokół: Sokół: Paczos – Lachowicz, Sirko, Kusy, G. Komorowski – Jonczak, Kosiński, Kapłon, Sułkowicz, Cieplechowicz – K. Komorowski.

Gryf: Dobromilski – Wolski, Cebula Krystian, Blonka, Burak – Flaga, Popko, Goździuk – Gromek, Bargieł, Kacper Cebula.

Czerwona kartka: Paczos (20-za dwie żółte).

Sędziował: Marek Borowiński.

Korona Łaszczów – Igros Krasnobród 6:2 (4:0)

Bramki: Borowiak (8, 25, 50), Wawryca (35), Kielar (40), Umer (85) – Bartecki (89), Ścirka (90).

Korona: Fedyna – Tyski (60 Hawryluk), Krawczyk, Mossourec, Śrótwa – Jamroż, Stefanik, Kielar, Nizio (60 Wojnarski), Borowiak (70 Brytan), Wawryca (75 Umer).

Igros: Niemczyk – Przytuła, Wasyl, Bartecki, Ścirka – Tomiczek, Malec, Pisarczyk, Kostrubiec, Wyrostkiewicz – Wyrwa.

Olender Sól – Orkan Bełżec 3:1 (0:0)

Bramki: Dorosz (50-karny, 65, 80) – Stadnicki (78).

Olender: Woch – Wąsiewicz (80 J. Muzyka), Kiełbasa, Rój, Olszówka – D. Muzyka, Kmieć, Potopliak (70 Sochyvets), Nizio (60 Chorębała), Garbacz – Dorosz.

Orkan: Nowicki - Stadnicki, Błyskoń, Kowal, Kołodziejski – Kawałko, Michał Czachor, Wiciejowski (46 Skulik), Cisek, Nowosad – Karol Czachor.

Sędziował: Bartosz Barda.

Victoria Łukowa/Chmielek – Grom Różaniec 2:1 (2:0)

Bramki: Skubisz (3, 36) – Wojtowicz (50)

Victoria: Berbecki – Dadak (87 Król), Adamowicz, Dziura, Jonak, Kukiełka (31 Kulpa), Karwacki, Szostak, Klecha, Fidler, Skubisz.

Grom: Markowicz – Kuczyński, Kusiak, Mazur, Grelak – Larwa, Podolak, Przeszło, Kwiatkowski – Wojtowicz, Kaproń.

Czerwone kartki: Skubisz (90-za dwie żółte), Łukasz Mazur (74-za dwie żółte), Piotr Larwa (90-za dwie żółte).

Sędziował: Mariusz Słoboda.

Olimpia Miączyn – Olimpiakos Tarnogród 0:0

Olimpia: Szczepaniak (46 Chmiel) – Markiewicz, Jachorek (70 Hrysiak), Łyko, Cisek – Yakovliuk, Wróbel, Szawaryn, Nowak, Okoniewski (60 Karpiuk) – Łyp.

Olimpiakos: Strzelczyk – Tarnowski, Obszański, Tatara, Gałka – Stetskiv, Sawczuk, Gancarz, Karpik, Gierula – Dydyński.

Sędziował: Krzysztof Kuryj.

Unia Hrubieszów – Orion Dereźnia 3:0 (walkower)

Olimpia Miączyn – Orion Dereźnia (zaległy 17 kolejki) 3:0 (1:0)

Bramki: (Wróbel 13, 86), (Łyp 68).

Olimpia: Szczepaniak – Wiatrzyk, Wróbel, Jachorek, Praczuk (63 Okoniewski), Żyła, Yakovliuk (80 Hrysiak), Markiewicz (82 Musiał), Łyp, Cisek, Szawaryn.

Orion: P. Borowski (71 Młynarz) – Raduj, M. Kowalik, Niemiec, Rękas (36 Szabat) – Hyz, Kiełbasa (71 B. Kowalik), Żybura, M. Borowski, Blicharz, Wilkos (80 Maciocha).