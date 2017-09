Pierwsza porażka Olimpiakosu. Pozostałe wyniki zamojskiej klasy okręgowej

Olimpiakos Tarnogród w piątej kolejce uległ u siebie kandydatowi do awansu – ekipie Unii Hrubieszów 0:1

Mecz pomiędzy beniaminkiem, a spadkowiczem śmiało można było nazwać spotkaniem kolejki. A to dlatego, że oba zespoły do tej pory nie zaznały goryczy porażki i plasują się w ścisłej czołówce.

Początkowe minuty nie były zbyt emocjonujące. Goście zaskoczyli Olimpiakos wysokim pressingiem i z czasem przejęli inicjatywę na murawie. Po upływie 30 minut Piotr Fulara popisał się świetnym strzałem z dystansu i wyprowadził swój zespół na prowadzenie. Dziesięć minut później ten sam zawodnik mógł zdobyć swojego drugiego gola. Po faulu w polu karnym pomocnik Unii podszedł do rzutu karnego, ale przegrał pojedynek z Marcinem Strzelczykiem.

Trener Sawczuk w przerwie musiał przeprowadzić mocną rozmowę ze swoimi podopiecznymi, bo po zmianie stron gospodarze zaczęli grać lepiej. Ekipa z Tarnogrodu starała się doprowadzić do remisu, ale doświadczony rywal konsekwentnie rozbijał jej ataki i zdobył niezwykle cenne trzy punkty. – Na to spotkanie nieco zmodyfikowaliśmy naszą taktykę i staraliśmy się grać jak najwięcej z pierwszej piłki, bez zbędnego rozgrywania akcji w tyle – wyznaje Dariusz Herbin, trener Unii. – W pierwszej połowie zdecydowanie zdominowaliśmy rywala, po przerwie gospodarze starali się nam zagrozić poprzez stałe fragmenty gry a także zagrania piłki na tzw. „chaos” i szukania błędu w naszej defensywie. Udało się podtrzymać passę bez porażki i to bardzo nas cieszy.

– Przegraliśmy pierwszy mecz w okręgówce, a zarazem po raz pierwszy w tym roku bo poprzedniej doznaliśmy występując jeszcze w A klasie przeciwko Tanwi Majdan Stary – mówi szkoleniowiec Olimpiakosu. – Widać, że graliśmy z kandydatem do awansu. Unia zaskoczyła nas grą w pierwszej połowie, potem mecz nieco się wyrównał. Mieliśmy po przerwie dwie okazje na zdobycie gola, ale tym razem się nie udało. Mamy teraz tydzień na dojście do siebie po ostatnich meczach kiedy graliśmy niemal co trzy dni i postaramy się odrobić stracone punkty z Unią – kończy szkoleniowiec drużyny z Tarnogrodu.

Olimpiakos Tarnogród – Unia Hrubieszów 0:1 (0:1)

Bramka: Fulara (30).

Olimpiakos: Strzelczyk – Obszański, Sawczuk, Skrzypek (65 Gałka) Stetskiv – M. Rutyna, Konopka, Grabowski, Gierula, Gancarz – Dydyński.

Unia: Tomczyszyn – A. Oleszczuk, Zając, Shushkovskyi, Wiejak – Podgórski, Fulara – Kamiński, Pańko (87 Baran), Hrui (85 Przeworski) – M. Oleszczuk (85 Pietrusiewicz).

Sędziował: Kacepr Gil.

Pozostałe wyniki zamojskiej klasy okręgowej

Gryf Gmina Zamość – Omega Stary Zamość 0:1 (0:0)

Bramka: Nizioł (63)

Gryf: Dobromilski – Wolski (64 Krystian Cebula), Blonka, Galan (71 Sz. Kostrubiec), Burak – Kacper Cebula, Flaga (63 Albingier), Goździuk, Gromek (73 Sałamacha) – Karaszewski (86 Węgrzyn), Popko.

Omega: Sasim – Denis (7 J. Baran), Grela, Mikulski, Dywański – P. Tchórz (90 J. Goch), M. Bojar, Mazur (46 K. Bojar), Maciejewski (Sałamacha) – Nizioł, Wiatrzyk (53 Muda).

Sędziował: Bartłomiej Barda.

Ostoja Skierbieszów – Orion Dereźnia Solska 2:3

Bramki: Waga (44,90+2) – Kowalik (15), Furmaniak (30), Czerw (60- karny)

Ostoja: Adamczuk – Duda, Turek (46 Kropornicki), Śliwa (71 Filipowicz), Nowogrodzki – Nowak, Kobylas, Maruchniak, Kierepka (60 Wach), Szura – Waga

Orion: P. Borowski – B. Szabat, Czerw, Ł. Kiełbasa, Raduj – Niemiec, M. Kiełbasa (65 D. Maciocha), Hyz (85 M. Maciocha), Wilkos – Furmaniak (60 M. Borowski), B. Kowalik (80 P. Szabat)

Sędziował: Konrad Kostrubała

Grom Różaniec – Huczwa Tyszowce 1:3 (0:1)

Bramki: Mazur (63) – Antoniuk (17), Droździel (63), Ziółkowski (90+5)

Grom: Markowicz: Kuczyński, Grelak, Kurzyna, Mazur – Kapuśniak (81 Krzysztof Kaproń), Kamil Kaproń, Przeszło, Kwiatkowski, Raduj (46 Kusiak) – Wróbel.

Huczwa: Waśkiewicz – Podborny (46 Ziółkowski), Anioł, Sak – Podolak, Bubeła, Sioma (75 Materna), Antoniuk (68 Maliszewski), Okalski – Droździel (70 Walentyn), Wybranowski (62 Szumlański).

Sędziował: Bartłomiej Górski

Orkan Bełżec – Igros Krasnobród 1:2 (1:0)

Bramki: Kudlicki (10) – Wyrwa (65), Joniec (75)

Orkan: Nowicki – Kołodziejski, Łakus, Łasocha, Bajwoluk – Nowosad, M. Czachor (60 Krawczyk), Maciejko, Kowałko (37 Krupa) – Kuclicki, Ozkavak (70 K. Czachor)

Igros: Kania – Wasyl, Joniec, Ścirka, Szewczuk (60 Margol), Kostrubiec, Molenda (75 Dziedzic), Wyrwa, Kulczycki, Pisarczyk (46 Biela), Gozdek.

Sędziował: Konrad Łukiewicz

Olimpia Miączyn – Włókniarz Frampol nie odbył się. Goście nie dojechali

Victoria Łukowa/Chmielek – Olender Sól 3:0 – walkower.