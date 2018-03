Ruszyła zamojska klasa okręgowa. Włókniarz lepszy od Olimpiakosu

Z ośmiu zaplanowanych na tę kolejkę meczów na boiska wybiegli tylko gracze Olimpiakosu Tarnogród, Włókniarza Frampol, Gryfa Gminy Zamość i Olendra Sól. Pozostałe mecze tej kolejki zostały przełożone, a dokładny termin rozegrania tych spotkań będzie znany już po świętach wielkanocnych.

Inauguracyjny mecz rundy wiosennej przejdzie do historii zamojskiej klasy okręgowej. Jednak nie ze względu na wynik lecz na to, że spotkanie zostało rozegrane na terenie województwa podkarpackiego, a konkretnie w Dachnowie, gdzie znajduje się boisko ze sztuczną nawierzchnią. Na „obcym” terenie lepiej poradzili sobie zawodnicy z Frampola. W 33 minucie na listę strzelców wpisał się Wojciech Branewski i wyprowadził swój zespół na prowadzenie.

Po przerwie również nie brakowało okazji do zdobycia kolejnych bramek, ale między słupkami dobrą dyspozycję zaprezentowali obaj bramkarze i to Włókniarz jako pierwszy zespół w rundzie wiosennej cieszył się z kompletu punktów. – To był dla nas trudny mecz z racji zajmowanego miejsca w tabeli i liczby punktów. Myślę, że wynik tego spotkania można uznać za sprawiedliwy aczkolwiek mogliśmy się pokusić o więcej bramek, a przez to o zdecydowanie mniej nerwów. Udało się jednak sięgnąć po trzy bardzo cenne punkty wygrywając z bardzo mocna drużyną – ocenił spotkanie Mirosław Kubina, trener Włókniarza.

W drugim spotkaniu Gryf Gmina Zamość uratował punkt przeciwko Olendrowi Sól zdobywając gola w samej końcówce. Wynik tej rywalizacji pokazuje, że gracze z Soli wiosną będą zażarcie walczyć o utrzymanie. – Szkoda tej straconej w końcówce bramki. Co prawda Gryf przez całe spotkanie dłużej utrzymywał się przy piłce, my też zaprezentowaliśmy się nieźle. Niestety, widać u nas jeszcze brak zgrania - podsumował mecz Michał Furlepa, trener Olendra.

Olimpiakos Tarnogród – Włókniarz Frampol 0:1 (0:1)

Bramka: W. Branewski (33).

Olimpiakos: Strzelczyk – Małek (57 Gancarz), Tatara, Sawczuk (79 Tarnowski), Skrzypek – Gałka, Steckiw, Chamot, Konopka, Rutyna – Dydyński.

Włókniarz: Saj – Spolnik , D. Swatowski. R. Swatowski. Myszak – Wnuk (75 Filipowicz) Łukasik , W. Branewski. Kapica (90 Osinski) Pyda (77 Omiotek) Decyk (79 P.Branewski).

Gryf Gmina Zamość – Olender Sól 1:1 (0:1)

Bramki: Krystian Cebula 85 – Kniaź 29

Gryf: Dobromilski – Wolski, Krystian Cebula (43 Galan), Blonka, Burak – Gromek, Flaga (55 Kostrubiec), Goździuk (71 Kierepka), Cymiński, Kacper Cebula – Bargieł (37 Popko)

Olender: Miazga – Kmieć, Kiełbasa, Potopliak, Pawlicha – Dorosz, Kornijenko (70 Sochyvets), Kniaź (70 Rój), Nizio (68 Myszka), Wolanin – Garbacz.

Mecze: Olimpia Miączyn – Orion Dereźnia * Sokół Zwierzyniec – Victoria Łukowa/Chmielek * Grom Różaniec – Korona Łaszczów * Orkan Bełżec – Omega Stary Zamość * Ostoja Skierbieszów – Unia Hrubieszów * Igros Krasnobród – Huczwa Tyszowce zostały odwołane ze względu na zły stan boisk.