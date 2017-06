Została trójka na placu boju. Grała zamojska klasa okręgowa

Przed tygodniem trener Omegi Paweł Lewandowski zapowiadał, że jego podopieczni w Szczebrzeszynie zagrają wreszcie w najsilniejszym składzie i spróbują zatrzymać Roztocze. Ambitny plan udawał się tylko w pierwszej połowie. Tuż po wznowieniu drugiej części gry gospodarze objęli prowadzenie i ten gol miał kluczowe znaczenie dla losów spotkania. Ekipa ze Starego Zamościa robiła później wszystko, żeby wyrównać, ale Roztocze mądrze się broniło. W końcówce Omega postawiła wszystko na jedną kartę, co gospodarze bezlitośnie wykorzystali, strzelając trzy kolejne bramki i wysoko wygrywając 4:0.

Roztocze Szczebrzeszyn – Omega Stary Zamość 4:0 (0:0)

Bramki: P. Wróbel (48, 87, 90+2), Lavruk (90).

Roztocze: Hadło – Fediuk (89 Migryt), B. Mazur, Zwolak, Ł. Wróbel, Bubiłek, W. Mazur, Lavruk (89 Rudakov), Klimkiewicz, K. Kornas, Malec (42 P. Wróbel).

Omega: Szopa – Tchórz, Denis, Kudriawcew, Goch, Wajdyk, Bojar (68 J. Baran), Ignaciuk (68 Ramian), Muda, Łata (78 Mazur), Nizioł.

Sędziował: Marek Borowiński.

Huczwa zrobiła swoje, ogrywając Olendra Sól i pozostała liderem zamojskiej klasy okręgowej. Zadanie biało-zielonym poważnie ułatwił Piotr Kmieć, który już w 18 min wyleciał z boiska za drugą żółtą kartkę.

Huczwa Tyszowce – Olender Sól 4:0 (3:0)

Bramki: Sioma (20, 25), Dworak (38), Maliszewski (80 z karnego).

Huczwa: Waśkiewicz – Anioł (30), Materna, Okalski, Podborny, Orzechowski, Sioma, Dworak, Walentyn, Szumlański, Raczkiewicz.

Olender: Woch – Kmieć, Kiełbasa, Cios, Siembida, D. Muzyka (81 J. Muzyka), Kniaź, Nizio, Chorembała (78 Piętak), Olszówka, P. Muzyka (46 Rój).

Czerwona kartka: Kmieć (Olender) w 18 min za drugą żółtą kartkę.

Sędziował: Mariusz Słoboda

Siergiej Zagidulin był sobotniego popołudnia bohaterem tragicznym. Najpierw, w 20 min dał Igrosowi prowadzenie, a później, w 75 min wyleciał z boiska za czerwoną kartkę, w ten sposób ułatwiając zadanie piłkarzom Victorii Łukowa/Chmielek, którzy zwyciężyli 3:1.

– Do przerwy gospodarze byli lepsi, ale w drugiej połowie robiliśmy wiele, żeby strzelić kolejnego gola. Zadanie mocno utrudniła nam czerwona kartka, a po kontuzji Dawida Kulczyckiego kończyliśmy mecz w dziewiątkę. Brakuje nam ludzi do grania, ale z młodzieży mogę być zadowolony. Na tle mocnych rywali chłopaki dali radę. W końcówce sezonu ugramy jeszcze punkty. Mocno w to wierzę – przekonuje Jacek Paszkiewicz, szkoleniowiec Igrosu.

– Wygraliśmy w pełni zasłużenie i wciąż jesteśmy w grze o awans. A jak ktoś nie oglądał w sobotę finału Ligi Mistrzów, to w Łukowej miał powtórkę pięknego gola Mario Mandżukicia, bo Robert Klecha zdobył identyczną bramkę – dodaje uradowany Marek Hyz, trener Victorii.

Victoria Łukowa/Chmielek – Igros Krasnobród 3:1 (1:1)

Bramki: Klecha (40), Staroń (74), Kołodziej (90) – Zagidulin (20).

Victoria: Berebecki – Baran, Wojtyna, Czapla, Dziura, Hanas (65 Król), Skrzypek, Klecha, Jonak, Karwacki (80 Kołodziej), Staroń.

Igros: Kierepka – Bartecki, Grela, Wasyl, Ścirka, Ożóg, Molenda, Kostrubiec (83 Dziedzic), Szewczuk(75 Kulczycki), Gozdek, Zagidulin.

Czerwona kartka: Zagidulin (Igros) w 75 min za drugą żółtą kartkę.

Sędziował: Krzysztof Wróbel.

Potok Sitno walczył dzielnie, ale to Olimpia Miączyn wygrała mecz za sześć punktów. Kluczowe znaczenie miał gol Mateusza Wróbla z 67 minuty. Gości w doliczonym czasie gry dobił Tomasz Łyp.

Olimpia Miączyn – Potok Sitno 2:0 (1:0)

Bramki: Wróbel (27), Łyp (90+4).

Olimpia: Szczepaniak – Markiewicz, Karpiuk, Łyko, Jachorek, Wróbel, Wasilewicz (79 Musiał), Chmiel, Kukiełka (81 Cisek), Kulas (46 Yakovliuk), Łyp.

Potok: Kremer – Bilik (46 D. Pyś), Drozdowski, Kulas, Łepak, Dudek (46 Misztal), Kiecana, Kozyra (70 Pawliszak), P. Samulak, D. Samulak, K. Pyś.

Sędziował: Piotr Burak.

Cosmos musiał wygrać ze Spartą Wożuczyn i zrobił to w dobrym stylu. Trzecie zwycięstwo z rzędu sprawiło, że drużyna z Józefowa jest bliżej utrzymania w lidze. Żeby zakończyć sezon sukcesem, musi zdobyć jeszcze jednak kilka punktów w ostatnich kolejkach.

Cosmos Józefów – Sparta Wożuczyn 6:2 (2:0)

Bramki: Sz. Mielniczek (25), Kusztykiewicz (30), Podolak (56, 80), Późniak (72, 75 z karnego) – Antoniuk (65), Pachla (90+2).

Cosmos: K. Gontarz – Gnap (80 P. Mielniczek), Późniak, Kołcon, Paniak, Dmytruk (68 Kozyra), Sz. Mielniczek, Łagożny, Podolak, Przybysławski (68 Szczerba), Kusztykiewicz (62 Danaj).

Sparta: Wojtaszek – M. Chudyga, P. Chudyga, Przytuła (42 Greszata), Mroczka, Dziki, Jurkiewicz, K. Chudyga, Buśko, Antoniuk, Pachla.

Sędziował: Łukasz Malczewski.

Grom przegrywając na własnym boisku z Orionem Dereźnia Solska ostatecznie pożegnał się z marzeniami o awansie w tym sezonie,. Bohaterem gości został Paweł Wilkos, który jedynego gola meczu zdobył już w 8 min spotkania.

Grom Różaniec – Orion Dereźnia Solska 0:1 (0:1)

Bramka: Wilkos (8).

Grom: Markowicz – Kuczyński, Łogin, Mazur (86 P. Grasza), Grelak (46 Kaproń), Rak, Przeszło, Kwiatkowski, J. Grasza (56 Larwa), Wojtowicz, K. Wróbel (70 Odrzywolski).

Orion: Hasiak – Raduj, Czerw, Rudy, Szabat, Rękas (71 Blicharz), B. Kowalik (Ł. Kiełbasa), Żybura, Borowski, Wilkos, Konopka (90 Bastrzyk).

Sędziował: Paweł Tucki.

Kolejna porażka mocno komplikuje sytuację drużyny z Łaszczówki. Pogoń 96, która na początku rundy wiosennej spisywała się znakomicie, teraz przeżywa kryzys i może mieć problem z utrzymaniem się w lidze.

Sokół Zwierzyniec – Pogoń 96 Łaszczówka 2:1 (1:0)

Bramki: Kosiński 38, Przybylak 75 – P. Świderek 53

Sokół: Paczos – Brodziak, Sirko, Bielec, Łukasik, Jończak, Kapłon, Kosiński, Sułkowicz (60 Cieplachowicz), Kniaziowski, Przybylak.

Pogoń: Maksymiuk – Kłoda, Stępniak, Nagowski, Kowalczuk (72 Kapuśniak) Tatar, Jakubiak (77 Szczepaniuk), Puchalski, P. Świderek (79 Lisowski), J. Jeruzal (62 Z. Jeruzal), Cywka.

Sędziował: Bartłomiej Górski.

Piłkarze Korony Łaszczów niw grają już o nic i w starciu z Włókniarzem na zwycięstwie zależało im znacznie mniej, niż walczącym wciąż o ligowym byt gościom. W efekcie trzy punkty pojechały do Frampola.

Korona Łaszczów – Włókniarz Frampol 0:3 (0:2)

Bramki: Wnuk (41, 90+1), Kapica (43).

Korona: Wójtowicz – Swatowski, Kuźniarski, Mossourec, Huzar, Jamroż, Rój, Konopa, Wawryca, Wojnarski (60 Rębisz), Borowiak.

Włókniarz: Saj – J. Dycha, Bielecki, D. Swatowski, Myszak, Wnuk, Branewski, Nawrocki, Kapica Kosidło (88 Dubiel), M. Swatowski (77 Malec).

Sędziował: Konrad Łukiewicz.