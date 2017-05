Zwycięstwa szczypiornistów AZS AWF i Padwy

Dla bialskich akademików było to spotkanie o podwójną stawkę. Wygrana przybliżała ich do pozostania w I lidze. Po zwycięstwie AZS AWF ma trzy punkty przewagi nad miejscem barażowym (12). Do końca zostały już tylko dwie kolejki i cztery punkty do zdobycia. W przypadku równej ilości „oczek” na koniec sezonu AZS, MTS Chrzanów i KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, bialczanie wyprzedzą w klasyfikacji MTS, a będą niżej od KSZO. Dlatego, aby być pewnym utrzymania muszą w dwóch meczach zdobyć punkt.

AZS AWF Biała Podlaska – Vive Tauron II Kielce 27:25 (14:14)

AZS BP: Adamiuk, Chmurski, Kozłowski – Warmijak 4, Ziółkowski 3, Rusin, Stefaniec 7, Małecki 1, Kriuczkow 1, Bekisz 4, Banaś 2, Kandora 5, Pezda. Kary: 6 minut.

Vive II: Baran, Markowski – Telka 3, Bulski 1, Vujović 6, Kogutowicz, Grabowski 4, Bernacki 1, Siedlarz 5, Bis 4, Ciołak 1. Kary: 6 minut.

Sędziowali: Maciej Karwowski i Mirosław Kowalski (obaj Przemyśl). Widzów: 450.

Padwa sprawcą niespodzianki

Na zakończenie sezonu beniaminek z Zamościa pokonał faworyta Viret Zawiercie 28:27. Porażka Azotów II Puławy z Krakowiakiem.

Na zakończenie pierwszej rundy Padwa sprawiła niespodziankę remisując w Zawierciu, na koniec rozgrywek poszła dalej – odbierając komplet punktów ekipie, która wywalczyła awans do I ligi.

Bohaterem był kapitan zamościan Szymon Fugiel. Król strzelców grupy 4 II ligi, już po końcowej syrenie zamienił tzw. rzut po czasie na zwycięskiego gola (28:27).

Beniaminek zakończył sezon na szóstym miejscu, co potwierdza słuszność władz klubu o przystąpieniu do II-ligowej rywalizacji.

– Padwa stała się sportową wizytówką miasta, jest jego ambasadorem na arenie ogólnokrajowej. Współpracując z instytucjami i firmami z naszego terenu chcemy nadal intensywnie promować Zamość. Ten projekt naprawdę ma sens – przekonuje Sławomir Tór, wiceprezes klubu.

Padwa Zamość – Viret Zawiercie 28:27 (12:14)

Padwa: Bąk, Mróz, Wnuk – Fugiel 13, Styk 4, Maciocha 4, Adamczuk 3, Bigos 2, Maroszek 1, Gałaszkiewicz 1, Sałach, Nowicki, Pieczykolan, Samoszczuk. Kary: 10 minut. Dyskwalifikacja: Piotr Styk w 60 min, z gradacji kar.

Na pożegnanie z kibicami rezerwy Azotów Puławy przegrały z Krakowiakiem Szkołą Gortata Kraków 34:42. Jedynie przez nieco ponad kwadrans gospodarze dotrzymywali kroku rywalowi. Do kolejnego remisu, tym razem 9:9, doprowadził w 17 minucie Kamil Mielczarski. Później to goście powiększali przewagę. W 26 min Krakowiak wygrywał 16:12, w 30 min 20:14.

W drugiej odsłonie w ciągu trzech minut puławianie zmniejszyli straty do dwóch trafień (18:20). Niestety to było wszystko, na co przyjezdni pozwolili miejscowym.

Azoty II Puławy – Krakowiak Szkoła Gortata 34:42 (14:20)

Azoty II: Wiejak, Sętowski – Urbaniak 8, Adamczuk 7, Przychodzeń 5, Bielawski 4, Flont 4, Mchawrab 2, P. Górnik 2, Mielczarski 1, Smaga 1, Koter. Kary: 14 minut. Dyskwalifikacja: Piotr Górnik w 60 min.

Wyniki pozostałych spotkań: Orzeł Przeworsk – Gloria Katowice 32:36 (13:18) * KU AZS UJK Kielce – Wisła Sandomierz 32:20 (18:11) * AZS Politechnika Świętokrzyska Kielce – Grunwald Ruda Śląska 30:27 (15:13) * MUKS Siódemka Mysłowice – MOSiR Bochnia 23:29 (14:15).