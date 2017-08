Czas powrotów do MKS Lublin, pierwszy sparing wygrany

Dla 29-latki będzie to druga przygoda z lubelską siódemką. Wcześniej Nieściaruk występowała w hali Globus w latach 2011-2015. Nie była jednak wówczas podstawową zawodniczką i postanowiła przenieść się do Energii AZS Koszalin. Tam radziła sobie znakomicie, a w poprzednim sezonie była dziewiątą strzelczynią Superligi. Białorusinka w 31 spotkaniach zdobyła aż 145 bramek. Skąd pomysł na powrót do ekipy wielokrotnych mistrzyń Polski? Popularna „Vala” miała przenieść się do Niemiec. Z jednym z tamtejszych klubów podpisała już nawet wstępną umowę. Okazało się jednak, że z powodu utraty sponsora strategicznego musiała się rozejrzeć za nowym pracodawcą. I tak ponownie wylądowała w MKS.

Nieściaruk to kolejna z całego grona zawodniczek, które tego lata postanowiły wrócić do Lublina. Wcześniej na taki krok zdecydowały się Kristina Repelewska i Małgorzata Stasiak. Ta druga jednak na razie nie pojawi się na parkiecie, gdyż do końca roku jest na urlopie macierzyńskim. Do zespołu powinna dołączyć w styczniu. Przypomnijmy, że oprócz wspomnianej trójki, MKS pozyskał także reprezentantkę Polski Kingę Achruk, Chorwatkę Gabrielę Besen i Macedonkę Elenę Petkovską. Po sezonie zmieniono również trenera – Nevena Hrupca zastąpił Robert Lis.

W środę lublinianki rozegrały pierwszy sparing pod wodzą nowego szkoleniowca. W czeskim Hodoninie szczypiornistki MKS zmierzyły się ze słowacką Iuventą Michalovce. I wygrały to spotkanie 25:22. W czwartek zagrają z turecką Ankarą, a w piątek skonfrontują się z białoruskim BNTU Mińsk. W sobotę i niedzielę rozegrane zostaną spotkania o miejsca, a rywalem ekipy Lisa będą zespoły z drugiej grupy, w której występują RK Lokomotiva Zagrzeb (Chorwacja), Vistal Gdynia, LC Bruhl Handball (Szwecja), DHC Sokol Poruba (Czechy). Przypomnijmy, że do Czech nie pojechały kontuzjowane Kamila Skrzyniarz, Aleksandra Uzar i Alesia Mihdaliova. Z tej trójki najszybciej na parkiet wróci najprawdopodobniej ta ostatnia, której come back jest planowany na październik.

Sezon Superligi rozpocznie się 9 września, a MKS Lublin w pierwszej kolejce zagra na wyjeździe z Koroną Handball Kielce.