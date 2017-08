Dwa zwycięstwa Polski podczas azjatyckiego tournee

Biało-Czerwonym udało się pokonać Angolę (30:28) i Japonię (32:26). Mecz z mistrzyniami Afryki był bardzo zacięty, chociaż Polki przez cały czas miały lekką przewagę. Pierwsze skrzypce w tym spotkaniu zagrała Kinga Achruk. Nowy nabytek lubelskiej ekipy zdobył sześć bramek. Nieźle radziła sobie także Joanna Drabik, która zaliczyła cztery trafienia.

Najlepsze spotkanie podczas Japan Cup Polki rozegrały na jego zakończenie, kiedy konfrontowały się z silną reprezentacją Japonii. Mecz przebiegał pod dyktando naszych zawodniczek, które już do przerwy prowadziły 19:15. Później gospodynie próbowały zmniejszyć straty, ale dobra defensywa oraz nasze bramkarki nie pozwalały im na to. Gwiazda tego meczu była Kinga Grzyb, autorka siedmiu trafień. Warto też wyróżnić Drabik, która zdobyła cztery bramki. Co ciekawe, dwukrotnie na listę strzelczyń wpisała się również Weronika Gawlik, bramkarka na co dzień reprezentująca MKS Lublin.

Polki w Japonii poniosły również dwie porażki – z drugą kadra Japonii oraz w rewanżowym meczu z Angolą. Turniej w Azji nie został jednak rozstrzygnięty, ponieważ dwa mecze zostały odwołane z powodu przechodzącego nad tym rejonem świata tajfunu.

Japońskie tournee było jednym z najważniejszych etapów przygotowań naszej kadry do eliminacji mistrzostw Europy, w których Biało-Czerwone zmierzą się z Czarnogórkami, Włoszkami i Słowaczkami. Awans do francuskiego czempionatu wywalczą po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy oraz jeden zespół z trzeciego miejsca z najlepszym bilansem. Start kwalifikacji został zaplanowany na końcówkę września, kiedy Polki w Lubinie podejmą Włoszki

Polska – Japonia B 21:22 (9:7)

Polska: Kordowiecka, Gawlik – Roszak 6, Gęga 3, Nosek 3, Balsam 2, Michałów 1, Janiszewska 1, Zych 1, Drabik 1, Kozłowska 1, Szarawaga 1, Achruk 1, Grzyb, Lisewska, Nocuń.

Angola – Polska 28:30 (11:13)

Polska: Kordowiecka, Gawlik – Achruk 6, Michałów 5, Roszak 5, Drabik 4, Grzyb 3, Janiszewska 2, Kozłowska 2, Nosek 2, Zych 1, Balsam, Gęga, Szarawaga, Nocuń.

Angola – Polska 30:22 (18:11)

Polska: Kordowiecka, Gawlik 1 – Drabik 5, Balsam 3, Roszak 3, Achruk 2, Gęga 2, Michałów 1, Grzyb 1, Janiszewska 1, Zych 1, Kozłowska 1, Nocuń 1, Nosek, Szarawaga.

Japonia – Polska 26:32 (15:19)

Polska: Kordowiecka, Gawlik 2 – Grzyb 7, Michałów 6, Roszak 4, Drabik 4, Szarawaga 3, Achruk 3, Janiszewska 2, Kozłowska 1, Balsam, Zych, Gęga, Nosek, Nocuń.