Mistrz Polski zawita do hali Globus

Chciałbym rywala, który jest do przejścia. Puchar Polski to zawsze okazja do przeżycia ciekawej przygody, dlatego dobrze byłoby, aby trwała ona jak najdłużej – mówił przed losowaniem Patryk Maliszewski, opiekun MKS AZS UMCS Lublin. Marzenia szkoleniowca się nie spełniły, ponieważ akademiczki w 1/8 finału trafiły na Vistal Gdynia.

Aktualny mistrz Polski w pierwszej rundzie Superligi spisywał się bardzo przeciętnie i na razie zajmuje w niej czwarte miejsce. Postawa zawodniczek nie spotkała się z aprobatą władz klubu, dlatego w przerwie reprezentacyjnej postanowiono zmienić trenera i Agnieszkę Truszczyńską zastąpiono Gennadijem Kamelinem. Pewną szansą dla lublinianek może być fakt, że Vistal wciąż jest zaangażowany w grę w europejskich pucharach. Jesienią rywalizował w Lidze Mistrzyń, ale fazę grupową skończył na ostatnim miejscu. To spowodowało, że gdynianki zostały przesunięte do Pucharu EHF, gdzie trafiły do grupy A razem z duńskim Viborg HK, norweskim Byasen Handball Elite i tureckim Kastamonu Belediyesi GSK. Rywalizacja z MKS AZS UMCS ma się odbyć 17 stycznia w hali Globus, a więc tuż po wyprawie Vistalu do Turcji i chwilę przed podróżą do Danii. – Trafiliśmy na jednego z najtrudniejszych przeciwników w stawce, ale nie zamierzamy załamywać rąk. Będzie to dla nas świetna lekcja i okazja do sprawdzenia się na tle renomowanego rywala. Dla mnie to również fantastyczna przygoda, bo jako trener po raz pierwszy będę miał okazję do rywalizacji z tak silnym przeciwnikiem – mówi Maliszewski. Przypomnijmy, że jego MKS AZS UMCS zakwalifikował się do tej fazy rozgrywek dzięki pokonaniu w 1/16 finału SPR JKS Jarosław.

Drugi z naszych przedstawicieli w Pucharze Polski, MKS Perła Lublin, był podobnie jak Vistal rozstawiony w 1/8 finału. Aktualne liderki Superligi trafiły na SPR Sambor Tczew. Podopieczne Roberta Lisa są bezapelacyjnym faworytem starcia z 5 drużyną I ligi. Jedyny minus tego losowania to fakt, że lublinianki czeka licząca ponad 500 km podróż do Tczewa. To będzie zresztą pracowity okres dla Perły, bo w weekend poprzedzający ten mecz zagrają w położonych na Dolnym Śląsku Kobierzycach w ramach rozgrywek Superligi.

Pary 1/8 finału: SMS ZPRP II Płock – KPR Gminy Kobierzyce * KPR Ruch Chorzów – SPR Pogoń Szczecin * MKS PR Urbis Gniezno – Metraco Zagłębie Lubin * SPR Sambor Tczew – MKS Perła Lublin * MKS AZS UMCS Lublin – Vistal Gdynia * KPR Jelenia Góra – Kram Start Elbląg * SPR Sośnica Gliwice – Energa AZS Koszalin * UKS PCM Kościerzyna – MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski. Mecze tej rundy zostaną rozegrane 17 stycznia.