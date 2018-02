Azoty Puławy w ćwierćfinale MP juniorów

Azoty Puławy po zajęciu drugiego miejsca w swojej grupie awansowały do ćwierćfinału MP juniorów

Młodzi puławianie w turnieju 1/8 finału walczyli w Płocku, gdzie oprócz gospodarzy, miejscowej Orlen Wisły, mieli za rywali zespoły Wybrzeża II Gdańsk i Siódemki Miedzi II Legnica.

W pierwszym spotkaniu podopieczni trenera Piotra Pezdy zmierzyli się z ekipą w Gdańska. Młodzi gracze Azotów nie mieli najmniejszych problemów z udowodnieniem swojej wyższości nad rywalem. Już do przerwy prowadzili różnicą pięciu goli (14:9). W drugiej połowie dorzucili kolejne 23 bramki i ostatecznie zwyciężyli 37:28.

Zdecydowanie trudniej o korzystny wynik było w kolejnej potyczce, tym razem z zespołem z Legnicy. Choć po pierwszej odsłonie były tylko trzy bramki straty (16:13 dla Siódemki Miedzi II), to druga część meczu nie była już tak wyrównana. Na dwie minuty przed końcem Azoty przegrywały różnicą sześciu trafień. W ciągu 120 sekund odrobiły jednak pięć goli, ale na doprowadzenie choćby do remisu zabrakło już czasu.

O tym, czy drużyna z Puław awansuje do kolejnej rundy w MP, decydował mecz z gospodarzami. Orlen Wisła Płock postawiła trudne warunki. Spotkanie było bardzo wyrównane. W lepszych nastrojach po pierwszych 30 minutach gry byli młodzi szczypiorniści z Płocka. W drugiej odsłonie rywalizacja nadal była zacięta i zakończyła się remisem 28:28. Do wyłonienia zwycięzcy konieczne były rzuty karne. W nich skuteczniejsi byli zawodnicy trenera Pezdy, którzy zwyciężyli 4:2 i tym samym, kosztem płocczan, z drugiego miejsca w grupie awansowali do ćwierćfinałów MP.

Azoty Puławy – Wybrzeże II Gdańsk 37:28 (14:9)

Azoty: Borucki, Sętowski – Mchawrab 13, Przychodzeń 7, Wolski 7, Baranowski 3, Cieślak 3, Ciemiński 2, Bielawski 1, Górnik 1, Jedut, Smaga, Bernat.

Siódemka Miedź II Legnica – Azoty 32:31 (16:13)

Azoty: Borucki, Sętowski – Wolski 7, Baranowski 7, Ciemiński 5, Mchawrab 4, Cieślak 3, Smaga 3, Bernat 2, Przychodzeń, Bielawski, Jedut, Prościński, Górnik.

Orlen Wisła Płock – Azoty 28:28 (15:13) karne 2:4

Azoty: Borucki, Setowski – Mchawrab 8, Wolski 5, Smaga 5, Bernat 3, Przychodzeń 2, Cieślak 2, Bielawski 1, Baranowski 1, Ciemiński 1, Salasa, Jedut, Prościński, Kwietniewski, Górnik.