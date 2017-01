Piłkarki Górnika Łęczna celują w podwójną koronę

Ekstraliga piłkarek nożnych W Górniku Łęczna nie przewidują większych zmian kadrowych. Do drużyny mogą dołączyć jedynie dwie Ukrainki

Już 9 stycznia na pierwszym treningu spotkają się zawodniczki Górnika Łęczna. Podopieczne Piotra Mazurkiewicza mają za sobą fantastyczną jesień – wygrały aż trzynaście z czternastu spotkań i zajmują w tabeli drugie miejsce. Pierwszy jest Medyk Konin, który wyprzedza łęcznianki o cztery punkty. – Naszym celem jest wywalczenie podwójnej korony. Chcemy wygrać zarówno ligę, jak i rozgrywki Pucharu Polski. Dziewczyny same zawiesiły sobie tak wysoko poprzeczkę. To dobrze, bo trzeba mierzyć wysoko – przyznaje Piotr Mazurkiewicz.

Aby dobrze przygotować się do batalii o mistrzostwo Polski, łęcznianki w styczniu wyjadą na tygodniowe zgrupowanie do Szaflar. – Będziemy trenować w położonym niedaleko Nowym Sączu. Tam jest świetnie przygotowane sztuczne boisko. Warunki będą naprawdę znakomite – przekonuje szkoleniowiec. Po powrocie z Szaflar „zielono-czarne” przez tydzień będą jeszcze ćwiczyć dwa razy dziennie, a ten trudny okres zakończą sparingiem z AZS PSW Biała Podlaska. – W planach mamy jeszcze inne mecze towarzyskie. Podczas obozu w Szaflarach chcielibyśmy się zmierzyć z jakąś drużyną z Małopolski, chociażby z AZS UJ Kraków czy z Bronowianką Kraków. W lutym z kolei zagramy jeszcze kilka sparingów. Na razie szukamy rywali. Być może będą to Praga Warszawa i KS Piaseczno – mówi Mazurkiewicz.

W drużynie nie są przewidywane większe zmiany personalne. Żadna z futbolistek nie zgłosiła chęci opuszczenia drużyny. Do drużyny mogą natomiast dołączyć dwie Ukrainki z okolic Charkowa, które chcą przyjechać do Łęcznej na testy. Obie najlepiej czują się w pomocy. – Mają pojawić się na pierwszym treningu. Zobaczymy, jakie posiadają umiejętności i dopiero wtedy podejmiemy jakiekolwiek decyzje. Stworzyła się u nas bardzo ciekawa ekipa, dlatego nie chcemy tego psuć. Nowe zawodniczki muszą prezentować wysoki poziom sportowy i wnosić coś do drużyny – kończy Mazurkiewicz.

Górnik wznowi rozgrywki ligowe 11 marca meczem z Olimpią Szczecin. Tydzień wcześniej łęcznianki zagrają w Wałbrzychu, gdzie zmierzą się z miejscowym AZS PWSZ w ramach ćwierćfinału Pucharu Polski.

Piłkarki w przedszkolu

Korzystając z przerwy w rozgrywkach piłkarki Górnika Łęczna angażują się w szereg ciekawych akcji. W grudniu odwiedziły Przedszkole Publiczne nr 2 w Łęcznej. Jak zwykle przy tego rodzaju okazjach było mnóstwo śmiechu i zabawy, a także ciekawych pytań do zawodniczek wicelidera Ekstraligi.