Piłkarski Puchar Polski - czwartoligowcy górą

W okręgu chełmskim rozegrano ćwierćfinały PP. Dopiero po dogrywce IV-ligowa Victoria Żmudź uporała się z grającym w lidze okręgowej Frassatim Fajsławice. – Postawiliśmy się gościom. Prowadziliśmy już 3:1 i gdybyśmy dłużej utrzymali ten wynik, to być może to my awansowalibyśmy do półfinału – mówi grający trener Frassatiego Daniel Krakiewicz.

Frassati Fajsławice – Victoria Żmudź 5:7 po dogrywce (1:1, 4:4)

Bramki: Kasperek (34, 52), Skorek (55, 99), Lipa (72) – Tywoniuk (14, 57), Rutkowski (59), Struk (90 + 3), Paskiv (95, 117), K. Sawa (97 z karnego).

W 89 min Robert Wagner (Victoria) nie wykorzystał rzutu karnego. Jego strzał obronił bramkarz Frassatiego Michał Czajka.

Frassati: Czajka (115 Mazur ) – Madeja, P. Przebirowski (85 Dzirba), Stacharski, M. Baran, Olech, Lipa (98 Krakiewicz), Robak (60 Chruściel), Adamiak, Kasperek (60 Stefaniak), Skorek.

Victoria: Połąg – Sawa, Wagner, Rzążewski, Struk, Paskiv, Nowicki, Misztal, Kasprzycki, Rutkowski, Tywoniuk.

– Zabrakło kilku minut i byłaby dogrywka, a w niej pewnie uporalibyśmy się z Kłosem. Szkoda mi zawodników, którzy rozegrali bardzo dobre spotkanie – mówi Jan Ostrowski, prezes Unii Białopole.

– Mecz był wyrównany. Wygraliśmy szczęśliwie. Awans do półfinału dał bramkarz Bartłomiej Porzyc, który wykorzystał błąd bramkarza gospodarzy – cieszy się trener Kłosa Robert Tarnowski.

Unia Białopole – Kłos Chełm 1:2 (1:1)

Bramki: Poznański (43 samobójcza) – Drzewicki (35), Porzyc (90).

Białopole: Szlichtyng – Bureć, Stepaniuk, Zdybel, Leśnicki, Tabuła (75 Grzywna), Słomka, S. Łukaszewski, Nazaruk (80 J. Łukaszewski), Hrui, Cołek.

Kłos: Bożek – Omelko, Poznański, Cichoński (73 K. Gierczak), Siatka, Bala, Kowalski, Sołtysiuk (60 Wojtal), Drzewicki, P. Gierczak (46 Olęder), Kimel (60 Porzyc).

Start Krasnystaw – Chełmianka 1:4 (1:2)

Bramki: Szponar (8) – Koprucha (30, 59 z karnego, 64), Greguła (34).

Start: Skrzypa (85 W. Matycz) – Łuczyn, Saj (80 Bąk), Lenard (46 Nowakowski), Bielak, Dworucha (80 Iwan), Kowalski (75 Wójtowicz), Bednarek (70 P. Matycz), P. Wójcik (60 Frącek), M. Wójcik, Szponar.

Chełmianka: Drzewiecki (85 Niemczuk) – Wołos, Krupski (81 Siarnik), Jodłowski, Krzyżak, Budzyński (70 Damian Kuśmierz), Jabkowski (25 Greguła), Kobiałka (85 Dawid Kuśmierz), Kwiatkowski (67 Filipczuk), Koprucha (77 Rak), Banaszak.

Hetman Żółkiewka – Włodawianka Włodawa 1:3 (0:1)

Bramki: Kufrejski (67) – Więcaszek (23, 54), Zdolski (88).

Czerwona kartka: Rafał Bielak (Hetman) w 55 min, za niesportowe zachowanie.

Hetman: Znój – Więczkowski, Armaciński, Kasperek, Skrzypczyński, Rycerz (60 Kufrejski), Wójcik, Szymczuk, Małek (75 Stępniak), Bielak, Hawerczuk (88 Dąbrowski).

Włodawianka: Danielczuk – Drahanchuk, Błaszczuk, Nielipiuk, Leszczyński, Krawczuk, Chodziutko, Więcaszek, Kędzierski, Zdolski, Zaborek (70 Klimkowicz).

***

W okręgu bialskim rozegrano dwa zaległe mecze trzeciej rundy. Zwyciężyli, nie bez trudów i dość szczęśliwie, IV-ligowcy Lutnia Piszczac i LKS Milanów.

Bizon Jeleniec – LKS Milanów 3:4 po dogrywce (0:0, 3:3)

Bramki: Goławski (64), Kabat (74), M. Botwina (81) – Lecyk (57), K. Łotys (84), Ostapiuk (90), Bogucki (120 + 1).

Bizon: Rudnicki – Bącik, Rybka, Grzywacz, Kucharzak (75 Kąkol), Osiak, Sokołowski (15 Bulak), Jamborski, Goławski, Kabat, Jankowski (110 P. Izdebski), M. Botwina.

Milanów: Karolczuk – D. Puła (83 Bobruk), Magier, B. Jaszczuk, Bogucki, Zarzecki (116 Kucyk), Rostek, Zdunek (75 Ostapiuk), Lecyk, K. Łotys, P. Łotys.

Unia Żabików – Lutnia Piszczac 0:1 (0:0)

Bramka: T. Kaliszuk (90 + 2).

Żabików: Dąbkowski – J. Krajanowski, Księżpolski, Palica, Niewęgłowski, Kot, Pieńko, D. Pliszka, Koczkodaj, Mazurek, Kępa.

Lutnia: Kijora – Czumer, Żuber, T. Kaliszuk, Paszkiewicz, Domański, Andrzejuk (80 Soćko), B. Kaliszuk, Artymiuk, Wieliczuk, Bołtowicz (46 Oleksiuk).