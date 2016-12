Plebiscyt Sportowiec Roku 2016: Doceńmy wspólnie naszych medalistów

Już po raz dwunasty wybieramy najlepszego sportowca województwa lubelskiego. Tym razem zmieniliśmy jednak nieco zasady. Oprócz 25 sportowców, reprezentujących kluby z regionu, nominowaliśmy także 15, którzy urodzili się w województwie lubelskim, tu stawiali swoje pierwsze sportowe kroki, a obecnie reprezentują kluby z kraju i świata. Do tej pory byli wykluczeni z naszej zabawy, teraz wreszcie możecie docenić także ich.

Głośnych nazwisk nie brakuje. Wśród nich są reprezentanci kraju. W piłce ręcznej – Kinga Achruk i Michał Szyba, koszykówce – Michał Ignerski, siatkówce – Izabela Kowalińska i Łukasz Wiśniewski czy piłce nożnej – Ariel Borysiuk i Przemysław Tytoń. Mamy też gratkę dla fanów żużla. W oczekiwaniu na powrót czarnego sportu do Lublina można głosować na Oskara Bobera i Daniela Jeleniewskiego. Ten ostatni już za kilka miesięcy będzie jeździł dla KM Cross Lublin, a w miniony sezonie był czołowym zawodnikiem pierwszoligowego Włókniarza Częstochowa.

Wciąż najważniejszą kategorią naszego plebiscytu są jednak wybory najpopularniejszego sportowca województwa lubelskiego. I tu nie brakuje wielkich gwiazd. Wreszcie osiągamy sukcesy w sportach drużynowych. Mamy mistrzynie Polski z MKS Selgros Lublin, brązowych medalistów z Azotów Puławy czy zdobywczynie Pucharu Polski – Pszczółkę Polski Cukier AZS UMCS Lublin. Docenić trzeba też piłkarzy Górnika Łęczna, którzy kolejny raz utrzymali się w piłkarskiej ekstraklasie. Można głosować także na Pawła Fajdka, który mimo niepowodzenia na na igrzyskach olimpijskich zdominował rzut motem na świecie czy coraz śmielej poczynającego sobie w prestiżowym Rajdzie Dakar Jakuba Piątka. W gronie nominowanych są również Iwona Podkościelna/Aleksandra Tecław. Niepełnosprawne kolarki Hetmana Lublin zdobywając medal na Igrzyskach Paraolimpijskich w Rio de Janeiro osiągnęły tak wielki sukces, że kolejny raz postanowiliśmy nominować je w głównej kategorii.

W tym roku po raz pierwszy „otworzyliśmy” kategorie dodatkowe. Do tej pory najlepszego trenera, prezesa i drużynę roku wybierała kapituła. Tym razem wszystkie głosy oddajemy w Wasze ręce. To Wy wybierzecie także najlepszego niepełnosprawnego sportowca roku.

Każdy z pewnością ma już swojego faworyta. Od poniedziałku, 2 stycznia będzie mógł oddawać na niego głosy. Każdemu sportowcowi został przyporządkowany odrębny numer (lista poniżej). Żeby oddać ważny głos w plebiscycie należy wysłać SMS pod nr XXXXX o treści:

* 'SPORT. nr kandydata' (dla sportowca z województwa lubelskiego)

* 'KRAJIZAGRANICA. nr kandydata' (dla sportowca spoza województwa lubelskiego)

* 'NIEPELNOSPRAWNY. nr kandydata' (dla niepełnosprawnego sportowca)

* 'DRUZYNA. nr kandydata' (dla drużyny)

* 'TRENER. nr kandydata' (dla trenera)

* 'PREZES. nr kandydata' (dla prezesa)

Koszt jednego SMS-a wynosi 1,23 zł z VAT. Usługa dostępna jest wyłącznie z terenu Polski. Można też wypełnić, a następnie dostarczyć do siedziby naszej redakcji kupon, drukowany codziennie na łamach Dziennika Wschodniego. SMS-y mają wagę 5 punktów, a kupony – 10. Kupony można przysyłać do poniedziałku, 30 stycznia 2017 roku do godz.12. Termin wysyłania SMS mija we wtorek 31 stycznia 2017 roku o godz. 12. Głosy, które wpłyną do nas po tym terminie, nie będą brane pod uwagę. Laureatów naszego plebiscytu ogłosimy 3 lutego podczas Wojewódzkiego Balu Sportowca w Hotelu Victoria.

NAJPOPULARNIEJSZY SPORTOWIEC WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

1. Natalia Aleksiejenko, tenis stołowy, AZS UMCS Lublin

2. Grzegorz Bonin, piłka nożna, Górnik Łęczna

3. Kateryna Dorogobuzowa, koszykówka, Pszczółka AZS UMCS Lublin

4. Joanna Drabik, piłka ręczna, MKS Selgros Lublin

5. Ilona Działa, taekwondo, Lewart Lubartów

6. Paweł Fajdek, lekkoatletyka, Agros Zamość

7. Rafał Fedaczyński, lekkoatletyka, AZS UMCS Lublin

8. Katarzyna Feledyn, podnoszenie ciężarów, Wisła Puławy

9. Weronika Gawlik, piłka ręczna, MKS Selgros Lublin

10. Jakub Kalinowski, taekwondo, KAT Kraśnik

11. Ewelina Kamczyk, piłka nożna, GKS Górnik Łęczna

12. Nick Kellogg, koszykówka, TBV Start Lublin

13. Adrian Kowal, boks, Olimp Lublin

14. Agnieszka Kowalska, piłka ręczna, MKS Selgros Lublin

15. Przemysław Krajewski, piłka ręczna, Azoty Puławy

16. Katarzyna Krawczyk, zapasy, Cement-Gryf Chełm

17. Filip Maciejuk, kolarstwo, Pogoń Mostostal Puławy

18. Justyna Marciniak, karate tradycyjne, LKKT Lublin

19. Paula Mocior, sporty sylwetkowe, Aesthetic Lublin

20. Dominika Owczarzak, koszykówka, Pszczółka AZS UMCS Lublin

21. Jakub Piątek, sporty motorowe, KM Cross Lublin

22. Mateusz Pielach, piłka nożna, Wisła Puławy

23. Mateusz Pisarski, zapasy, LMKS Krasnystaw

24. Iwona Podkościelna/Aleksandra Tecław, kolarstwo, Hetman Lublin

25. Jan Świtkowski, pływanie, Skarpa Lublin

NASI W KRAJU I ZA GRANICĄ

Z1. Kinga Achruk, piłka ręczna, Kraśnik, Buducnost Podgorica

Z2. Oskar Bober, żużel, Lublin, Orzeł Łódź

Z3. Ariel Borysiuk, piłka nożna, Biała Podlaska, Legia Warszawa/Queens Park Rangers

Z4. Konrad Czerniak, pływanie, Puławy, AZS AWF Katowice

Z5. Michał Ignerski, koszykówka, Lublin, Acqua Vitasnella Cantu

Z6. Daniel Jeleniewski, żużel, Lublin, Włókniarz Częstochowa

Z7. Jakub Karolak, koszykówka, Lublin, Trefl Sopot

Z8. Katarzyna Kiedrzynek, piłka nożna, Lublin, Paris Saint Germain

Z9. Izabela Kowalińska, siatkówka, Świdnik, Chemik Police/ŁKS Łódź

Z10. Jarosław Niezgoda, piłka nożna, Poniatowa, Ruch Chorzów

Z11. Arleta Podolak, judo, Zamość, Czarni Bytom

Z12. Michał Szyba, piłka ręczna, Lublin, Kadetten Schaffhausen

Z13. Katarzyna Trzeciak, koszykówka, Lublin, MKK Siedlce

Z14. Przemysław Tytoń, piłka nożna, Zamość, Vfb Stuttgart/Deportivo La Coruna

Z15. Łukasz Wiśniewski, siatkówka, Włodawa, ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

NIEPEŁNOSPRAWNY SPORTOWIEC ROKU

N1. Mateusz Bartnik, pływanie, Start Lublin

N2. Adam Dudka, łucznictwo, Start Lublin

N3. Iwona Podkościelna/Aleksandra Tecław, kolarstwo, Hetman Lublin

N4. Marcin Polak/Michał Ładosz, kolarstwo, Hetman Lublin

N5. Piotr Sawicki, łucznictwo, Start Lublin

DRUŻYNA ROKU

D1. Azoty Puławy

D2. Górnik Łęczna

D3. MKS Selgros Lublin

D4. Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin

D5. Wisła Puławy

TRENER ROKU

T1. Piotr Kasperek, SMS Lublin

T2. Piotr Mazurkiewicz, GKS Górnik Łęczna

T3. Krzysztof Szewczyk, Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin

T4. Sabina Włodek, MKS Selgros Lublin

T5. Jacek Ziarkowski, Avia Świdnik

PREZES ROKU

P1. Dariusz Gaweł, AZS UMCS Lublin

P2. Artur Kapelko, Górnik Łęczna SA

P3. Arkadiusz Pelczar, TBV Start Lublin

P4. Piotr Więckowski, KM Cross Lublin

P5. Jerzy Witaszek, Azoty Puławy