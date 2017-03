Po dramatycznym spotkaniu AZS AWF Biała Podlaska przegrał w Tarnowie z SPR 30:31

Mecz z SPR był dla akademików bardzo ważny. Przeciwnik również walczy o pozostanie w I lidze. Dla obu ekip było to zatem spotkanie o podwójną stawkę. I gdyby zakończyło się po 30 minutach to zadowoleni byliby goście. A tak komplet punktów pozostał w Tarnowie.

Już pierwsza odsłona pokazała, że zanosi się na zaciętą walkę. Żadnej z drużyn w tym okresie nie udało się odskoczyć na więcej niż jedna, dwie bramki. Aż 13 razy pojawiał się remis. Dopiero pod koniec bialczanie zdołali dwukrotnie pokonać bramkarza miejscowych nie tracąc gola i wyszli na prowadzenie 16:14.

Skromna zaliczka zastała bardzo szybko utracona, kiedy to gospodarze doprowadzili do wyniku po 16. Odpowiedzią gości było ponowne prowadzenie, tym razem 22:20. W drugim kwadransie tej odsłony to tarnowianie przejęli inicjatywę i odskoczyli na 26:23. Bialczanie nie zamierzali jednak odpuszczać. Taka postawa była zwiastunem emocjonującej końcówki spotkania. I tak faktycznie było.

Goniący wynik zawodnicy AS AWF doprowadzili w 59 min do remisu 30:30. Niestety, na 24 sekundy przed końcową syreną pozwolili miejscowym na oddanie rzutu, który zakończył się zdobyciem bramki. I mimo podejmowania prób zdobycia wyrównującego gola nie udało się zmienić niekorzystnego rezultatu. – Nie byliśmy słabsi od rywala. Remis zadowoliłby obie drużyny. Niestety, mecz napisał nieco inny scenariusz. Nie spuszczamy głów i już przygotowujemy się do spotkania z KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. Po tym, co się wydarzyło jesteśmy jeszcze bardziej zmotywowani – mówi Sławomir Bodasiński, drugi trener AZS AWF Biała Podlaska.

SPR Tarnów – AZS AWF Biała Podlaska 31:30 (14:16)

SPR: Sądowicz, Ciochoń – Dutka 3, Misiewicz 3, Jewuła, Sanek 1, Nowak 11, Kowalik 5, Wajda 6, Drobiecki 2, Niemiec. Kary: 6 minut.

AZS BP: Adamiuk, Kozłowski – Warmijak 3, Skuciński, Ziółkowski 5, Rusin 1, Stefaniec 2, Małecki 2, Kriuczkow 3, Bekisz 4, Banaś 2, Kandora 2, Pezda 6. Kary: 6 minut.

Pozostałe wyniki: Ostrovia Ostrów Wielkopolski – LKPR Moto-Jelcz Oława 26:25 (8:11) * ASPR Zawadzkie – Czuwaj Przemyśl 23:24 (13:15) * Vive Tauron II Kielce – Siódemka Miedź Legnica 29:27 (20:10) * UKS Olimp Grodków – Olimpia MEDEX Piekary Śląskie 28:32 (16:15) * KSZO Odlewnia Ostrowiec Świętokrzyski – SPR Końskie 26:23 (10:15) * MTS Chrzanów – MKS Kalisz 25:29 (18:14).