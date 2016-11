Polska – Słowenia 1:1. Remis na zakończenie roku

W porównaniu do piątkowego spotkania z Rumunią trener Adam Nawałka zdecydował się na dużo zmian w wyjściowej jedenastce. Tylko trzech piłkarzy, którzy wystąpili od pierwszych minut w Bukareszcie – Artur Jędrzejczyk, Michał Pazdan i Grzegorz Krychowiak – zameldowało się na murawie również od początku w meczu ze Słowenią.

Już od pierwszego gwizdka sędziego widać było, że jest to spotkanie towarzyskie. Tempo rozgrywania akcji było dość słabe i na murawie nie działo się zbyt wiele. W 24 minucie goście wyszli na prowadzenie. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego z lewej strony piłkę do bramki skierował sprytnym strzałem Miha Melvja. Chwilę później w odpowiedzi ładną akcje przeprowadził Krychowiak, po czym oddał strzał sprzed pola karnego, ale był on zbyt słaby by zaskoczyć bramkarza Słowenii. W 31 minucie głową strzelał Thiago Cionek ale bardzo niecelnie. W końcówce pierwszej połowy goście jeszcze raz próbowali zaskoczyć Boruca, ale tym razem nasz bramkarz w bardzo efektowny sposób sparował uderzenie.

Po zmianie stron w 50 minucie po ładnej akcji Biało-Czerwonych szansę na gola miał Łukasz Teodorczyk, ale w ostatniej chwili został zablokowany przez obrońcę. Polacy nie chcieli przegrać ostatniego meczu w tym roku i z każdą kolejną minutą dążyli do wyrównania. Ich starania przyniosły efekt na 10 minut przed końcem spotkania. Wtedy to Bartosz Bereszyński ładnym prostopadłym podaniem dograł do wprowadzonego po przerwie Jakuba Błaszczykowskiego, a ten wyłożył piłkę na piąty metr Teodorczykowi, który podciął ją nad wychodzącym z bramki Belecem i doprowadził do wyrównania.

W doliczonym czasie gry najpierw z dystansu strzelał Kamil Wilczek, a później sytuację miał Kamil Grosicki, ale wynik nie uległ już zmianie i Polska zremisowała ze Słowenią 1:1.

Polska – Słowenia 1:1 (0:1)

Bramki: Mevlja (24) – Teodorczyk (80)

Polska: Boruc (46. Szczęsny) – Bereszyński, Pazdan, Cionek, Jędrzejczyk – Wszołek (66. Błaszczykowski), Krychowiak (46. Wilczek), Góralski (61. Zieliński), Mączyński (83. Dąbrowski), Kapustka (71. Grosicki) – Teodorczyk.

Słowenia: Belec (84. Koprivec) – Jović, Samardžić (46. Delamea), Mevlja, Sikošek – Krhin – Omladič, Zajc (46. Kronaveter), Kurtič, Verbič (65. Pihler) – Iličić (53. Sporar).

Żółte kartki: Pazdan – Zajc, Krhin.)

Sędziował: Björn Kuipers ( Holandia)