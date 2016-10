Powiślak Końskowola - Motor Lublin 0:1. Mają pófinał Pucharu Polski

Jedyną bramkę w 32 minucie zdobył Damian Szpak, który po akcji Damiana Falisiewicza głową pokonał Michała Bickiego. Jeszcze przed przerwą dobrą okazję miał Marcin Michota, ale tym razem górą był bramkarz gospodarzy. Po zmianie stron odważniej zaatakowali gracze Jerzego Krawczyka, ale nie potrafili na poważnie zagrozić bramce rywali.

– Jestem zadowolony, bo mądrze zagraliśmy mecz z Powiślakiem. Celem był awans i zadanie wykonaliśmy – mówi Jacek Magnuszewski, trener Motoru. – We wtorek mieliśmy ciężki trening, więc spodziewałem się, że będzie nam brakowało świeżości. Nie pozwoliliśmy jednak rywalom na zbyt wiele, a do tego były szanse, żeby strzelić kolejne bramki.

W ekipie gości zabrakło leczących lekkie urazy: Juliena Tadrowskiego i Patryka Szysza. Nie wystąpił również Kamil Stachyra. W weekend żółto-biało-niebiescy mają wolne. Z KSZO zmierzą się dopiero w następną środę.

POZOSTAŁE MECZE PUCHAROWE ODWOŁANE

W środę miały zostać rozegrane dwa inne mecze ćwierćfinałowe Pucharu Polski LZPN. Ostatecznie z powodu obfitych opadów deszczu boiska Janowianki i POM Iskry Piotrowice nie nadawały się jednak do gry. Pierwszy z zespołów miał się zmierzyć z Lublinianką, a drugi z Avią Świdnik. – Niestety oba boiska są tak położone, że bardzo szybko murawy nasiąkają wodą. Trzeba też pamiętać, że zespoły mają jeszcze do rozegrania wiele spotkań w tej rundzie, a boiska mogłyby na tym mocno ucierpieć – tłumaczy Konrad Krzyszkowski, przewodniczący Wydziału Gier LZPN. I dodaje, że wstępnie ustalono, że spotkania odbędą się za dwa tygodnie, 19 października. – Chcemy jeszcze w tym roku. Może to być za dwa tygodnie, a jeżeli kluby dogadają się inaczej, to i za tydzień. Kolejna opcja to gra już po zakończeniu ligi.

W środę nie odbyły się także ćwierćfinału w okręgu chełmskim.

Powiślak Końskowola – Motor Lublin 0:1 (0:1)

Bramka: Szpak (32).

Powiślak: Bicki – Gołębiowski, Mulawa, Grzegorczyk (46 Antoniak), Przychodzień (46 Leszczyński), Pięta (46 Wankiewicz), Dominik Giziński (46 Banaszek), Niećko, Sułek, Kamola (46 Kopeć, Radzikowski (63 Salamandra).

Motor: Socha (46 Zagórski) – Falisiewicz, Gieraga, Pecha (46 Tymosiak), Pioś (53 Kowalczyk), Kato (63 Dykij), Kamiński (63 Kaczmarek), Piekarski, Michota, Bednara, Szpak (46 Paluch).