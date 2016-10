Powiślak - Motor i POM - Avia. Puchary nadal rządzą się swoimi prawami?

W Końskowoli wszyscy cieszą się na mecz z wyżej notowanym rywalem. – Fajny przeciwnik, to taki mecz, w którym każdy będzie chciał dać z siebie więcej niż sto procent – przekonuje Łukasz Giza, drugi trener Powiślaka. – Wszyscy oczywiście zdajemy sobie sprawę, w jakim miejscu obecnie jesteśmy i że nikt na nas nie stawia. Jak to się jednak mówi puchary rządzą się swoimi prawami. I przy odrobinie szczęścia możemy powalczyć o dobry wynik – dodaje asystent Jerzego Krawczyka, byłego szkoleniowca klubu z Lublin.

Powiślak w weekend przełamał się po dwóch wysokich porażkach z Tomasovią (1:4) i Stalą Kraśnik (2:5). Rozbił w niedzielę u siebie Polesie Kock aż 4:0. – Nie graliśmy do tej pory na miarę oczekiwań. Mamy nadzieję, że to wysokie i pewne zwycięstwo z weekendu będzie punktem zwrotnym i zaczniemy radzić sobie zdecydowanie lepiej – przekonuje Giza.

W Motorze brakuje kilku kontuzjowanych graczy, ale trener Jacek Magnuszewski nie będzie musiał bardzo kombinować ze składem. W weekend żółto-biało-niebiescy nie zagrają z KSZO. Najbliższy mecz ligowy przełożyli na kolejną środę.

POM Iskra Piotrowice słabo radzi sobie w lidze, ale stanie teraz przed szansą awansu do półfinału Pucharu Polski. Drużyna Konrada Maciejczyka podejmuje Avię. Trzecioligowiec przegrał w sobotę derby z Motorem 0:3, ale wcale nie grał tak źle, jak wskazuje na to wynik. – Fortuna zdecydowanie sprzyjała rywalom. My nie mamy się czego wstydzić. Uważam, że remis był w naszym zasięgu. Zabrakło skuteczności no i szczęścia – wyjaśnia Michał Maciejewski. Przekonuje też, że wraz z kolegami do meczu w Piotrowicach podejdzie, jak najbardziej poważnie i że świdniczanie liczą na zwycięstwo.

W trzeciej parze zmierzą się występująca w lubelskiej okręgówce Janowianka i Lublinianka. Bardzo dobre losowanie ma za sobą Perła Borzechów, która w spokoju czeka już na półfinałowego rywala.

PARY 1/4 FINAŁU PUCHARU POLSKI LZPN

Środa (wszystkie mecze o godz. 15.45): Janowianka – Lublinianka * POM Iskra Piotrowice – Avia Świdnik * Powiślak Końskowola – Motor Lublin * Perła Borzechów – wolny los.

PARY 1/4 FINAŁU PUCHARU POLSKI CHOZPN

Środa (wszystkie mecze o godz. 15.30): Start Krasnystaw – Sparta Rejowiec Fabryczny * Unia Białopole – Ogniwo Wierzbica * Hetman Żółkiewka – Spółdzielca Siedliszcze.