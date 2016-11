Przypomnijmy, że w poprzedniej kolejce Ruch przegrał niespodziewanie z Turem Milejów i stracił pozycję lidera rozgrywek. To widać mocno zabolało podopiecznych Pawła Wardy, bo w sobotę nie dali szans Sygnałowi Lublin i wygrali aż 7:0. – Bramki padały po wypracowanych przez nas akcjach, które ćwiczymy na treningach – mówi Paweł Warda. – W kilku przypadkach jednak znacznie ułatwiliśmy przeciwnikowi zadanie. Nie ma jednak wątpliwości, że Ruch był drużyną znacznie lepiej dysponowaną i wygrał zasłużenie. Nie poznawałem swojej drużyny w tym spotkaniu. Nie mam pretensji do drużyny, widać to ja popełniłem jakiś błąd – mówi Marek Dec, opiekun Sygnału.

Walka o awans do czwartej ligi na wiosnę zapowiada się pasjonująco, a głównymi kandydatami do wywalczenia promocji są rezerwy Wisły oraz Ruch. – Jeżeli puławianie będą posiłkować się graczami z pierwszej ligi, to wiadomo, że oni będą głównymi faworytami do zwycięstwa w lubelskiej klasie okręgowej. Skupiamy się na sobie. O celach na rundę wiosenną porozmawiamy znacznie później – dodaje Paweł Warda.

Sygnał Lublin – MKS Ruch Ryki 0:7 (0:3)

Bramki: W. Kępka (12), Cieślak (22), Augustyniak (35 samobójcza), Darnia (52, 78), Gransztof (68), Jabłoński (90+1)

Sygnał: Komor – Dec, Janowski, Augustyniak, Bielecki, Jabłoński, Banach (35 Caban), Podgórski (46 Zbojna), Wójciuk, Persona, Karaś.

Ruch: Kałaska – Zdunek, D. Osojca, Przybysz, Leonarcik, Siwek (46 Darnia), Wasilewski (75 Polak), Cieslak, Gransztof (70 P. Osojca), W. Kępka (81 Jabłoński).

Żółte kartki: Janowski, Karaś – Polak. Sędziował: Chmielik. Widzów: 150.