Trener Krakiewicz odszedł do zespołu lidera

– Ciężko było mi się zdecydować na rozstanie z Frassatim – przyznaje Krakiewicz. – Pochodzę z Fajsławic, z klubem z tej miejscowości jestem bardzo związany, w dalszym ciągu będę prowadził tutaj grupy młodzieżowe. We Frassatim panuje bardzo życzliwa atmosfera, gramy swoimi wychowankami. Piłkarze znają mnie bardzo dobrze, ja znam ich. Kończący się rok mieliśmy bardzo udany.

Pod okiem trenera Daniela Krakiewicza drużyna z Fajsławic zajęła w minionym sezonie wysokie czwarte miejsce, najwyższe w historii klubu. Frassati wystąpił także w finale Pucharu Polski na szczeblu okręgu chełmskiego, gdzie musiał uznać wyższość III-ligowej Chełmianki przegrywając 0:6.

Trener Krakiewicz powraca do Krasnegostawu po prawie 10 latach. W sezonie 2006/2007 grał w Starcie pod okiem ówczesnego szkoleniowca Marka Kwietnia. Kibice pamiętają tamte czasy i piękną bramkę z połowy boiska, zdobytą w spotkaniu ze Stalą Kraśnik wiosną 2007 roku. W Starcie będzie już trzecim szkoleniowcem w obecnym sezonie. Nowe rozgrywki rozpoczął z zespołem Bartłomiej Czajka, następnie po jego rezygnacji zespół w duecie prowadzili awaryjnie Piotr Wójcik i Mariusz Bąk. Na półmetku rozgrywek drużyna została mistrzem jesieni, mając nad drugim w klasyfikacji SPS Eko Różanka dwa punkty przewagi.

Przed nowym szkoleniowcem stoi jasny cel: walka o IV ligę. – Choć nikt z władz klubu jasno tego nie powiedział, to oczywistym wydaje się, o co będziemy grali wiosną – przyznaje Krakiewicz. – Doskonale pamiętam czasy występów Startu na zapleczu III ligi. Od kilku lat drużyna ociera się o awans, ale ostatnio inne ekipy były od niej lepsze. Naszym podstawowym celem będzie walka o zwycięstwo w każdym spotkaniu. Jeśli tak będzie, pierwsze miejsce na koniec rozgrywek będziemy mieć zagwarantowane. A od tego już otwarta droga do awansu.

W sobotę trener Krakiewicz spotka się z zespołem i działaczami. – Przekonam się jakim składem będę dysponował w rundzie rewanżowej. Zastanowimy się nad ewentualnymi wzmocnieniami – tłumaczy szkoleniowiec.

Na pierwszych zajęciach po zimowej przerwie piłkarze Startu spotkają się 17 stycznia. W okresie przygotowawczym zespół rozegra mecze kontrolne z: Piaskovią Piaski, Unią Hrubieszów, Roztoczem Szczebrzeszyn, Kłosem Chełm, Granitem Bychawa, Huczwą Tyszowce i Igrosem Krasnobród.