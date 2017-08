Uniwersjada w Tajpej: Konrad Czerniak chorążym polskiej kadry

– Bardzo się z tego cieszę, bo to wielkie wyróżnienie. Zawsze obserwowałem chorążych na igrzyskach olimpijskich, zresztą kiedyś flagę niósł mój były trener. Myślę, że to jest chwila, którą pamięta się do końca życia – mówi Konrad Czerniak.

Wychowanek Wisły Puławy przekonuje też, że nie obawia się klątwy chorążego, która niejednemu sportowcowi dała się we znaki. Działa jednak głównie podczas igrzysk olimpijskich. – Może teraz będę się nad tym zastanawiać? Oczywiście żartuję, jak ktoś jest dobrze przygotowany to nic nie jest w stanie przeszkodzić w osiągnięciu dobrych wyników – dodaje Czerniak.

Ceremonia otwarcia odbędzie się dopiero w sobotę, ale już dzisiaj wystartują turnieje piłkarzy i piłkarek nożnych. Pierwsi Polacy na arenach uniwersjady pojawią się w sobotę rano, gdy wystartują zawody gimnastyków. Przypomnijmy, że w Tajwanie wystartuje pięcioro zawodników z województwa lubelskiego. To: Paweł Fajdek z Agrosu Zamość oraz Malwina Kopron, Małgorzata Kołdej, Andrzej Jaros i Czerniak (wszyscy AZS UMCS Lublin). W sumie Biało-Czerwoni posłali do boju niemal 200-osobową kadrę. Liczymy oczywiście na sporo medali.