W Kraśniku odbyła się gala TFL 14 „Akpol Night”. Szymajda lepszy od Lopesa

Już wszyscy zdążyliśmy się przyzwyczaić, że gale TFL stoją na bardzo wysokim poziomie. Impreza w Kraśniku była tylko potwierdzeniem dobrej opinii Jacka Sarny i spółki. Kameralna hala im. Arkadiusza Gołasia wypełniła się po brzegi, a w klatce widzieliśmy mnóstwo interesujących pojedynków.

Tym najważniejszym było starcie Huberta Szymajdy z Maikonem Lopesem. Sobotnia walka była dla świdniczanina okazją do rehabilitacji za porażkę z Guilherme Cadeną Martinsem podczas gali TFL 13. Popularny „Małpa” został wówczas zdyskwalifikowany za złamanie zasady trzech punktów podparcia. Szymajda trafił bowiem Brazylijczyka w momencie, kiedy ten w trzech miejscach jednocześnie dotykał podłoża.

Tym razem rywal był jednak znacznie słabszy. Maikon „Chocolade” Lopes przyjechał do Kraśnika z zaledwie dwiema zawodowymi walkami na koncie. W sobotę Brazylijczyk też zbyt długo w ringu nie poszalał. Wprawdzie sprawił nieco problemów Szymajdzie po uderzeniu prawym prostym, to jednak nasz zawodnik przez cały pojedynek dominował. W końcu udało mu się zmusił rywala do poddania, dzięki duszeniu zza pleców. – Przez cały pojedynek kontrolowałem swoje myśli. Nawet, kiedy mnie trafił i poczułem strugę zimnej krwi, to starałem się panować nad swoimi emocjami. On wywodzi się z capoeiry i widać było, że jest niezwykle chaotyczny. Zadawał ciosy bardzo nieszablonowe, dlatego cieszę się, że udało mi się go pokonać – powiedział w rozmowie z portalem mmmanews.pl Hubert Szymajda.

Popularny „Małpa” prawdopodobnie otrzyma teraz okazję do rewanżu z Guilherme Cadeną Martinsem. Ich starcie odbędzie się najprawdopodobniej 20 października w Lublinie. Obaj panowie zresztą już w Kraśniku się ze sobą spotkali i po zakończeniu gali posłali sobie groźne spojrzenia.

Bardzo zadowolony powinien być także Cezary Oleksiejczuk. 18-latek, który dopiero niedawno zaliczył debiut w zawodowym oktagonie, poczyna sobie coraz pewniej. W Kraśniku nie dał najmniejszych szans Vadzimowi Yakshukowi, który padł już w pierwszej rundzie. Młodszy brat Michała, który walczył już w UFC, może zrobić co najmniej taką samą karierę jak popularny „Lord”.

Spory zawód swoim kibicom sprawiła natomiast Izabela Badurek. Pochodząca z Lublina zawodniczka występowała już nawet w UFC, największej światowej federacji. Stoczyła dla niej jedną walkę – w 2015 r. w Krakowie przegrała z Aleksandrą Albu. Później zdecydowała się na przerwę macierzyńską, po której w błyskawicznym tempie wróciła do klatki.

W czasie TFL 13 „NOXY NIGHT” pokazała, że wraca do dawnej dyspozycji i w niezłym stylu pokonała Barbarę Nalepkę. Niestety, podczas TFL 14 „Akpol Night” nie była w stanie podtrzymać dobrej passy. Badurek, chociaż walczyła bardzo ambitnie, to jednak dość wyraźnie przegrała z Judytą Rymarzak.

– To była dobra walka z mojej strony. Narzuciłam w niej niezłe tempo i byłam w stanie je utrzymać. To zasługa moich trenerów, którzy mnie znakomicie przygotowali. Iza próbowała mnie obalać, ale ja się tego spodziewałam. Od kwietnia ćwiczyłam obronę przed jej ciosami. Miałam ją idealnie rozpracowaną. Chcę teraz walczyć z coraz lepszymi zawodniczkami, aby robić progres. Walki ze słabszymi mnie nie interesują. Mam świadomość swoich słabych stron, ale wiem, że jestem je w stanie poprawić – powiedziała portalowi mmanews.pl Judyta Rymarzak.

Thunderstrike Fight League „Akpol Night 14”

Walka wieczoru MMA

70 kg: Hubert Szymajda pokonał Maikona Lopesa przez poddanie (duszenie zza pleców) Runda 1

Druga walka wieczoru:

77 kg: Cezary Oleksiejczuk pokonał Vadzima Yakshuka przez TKO (uderzenia w parterze) Runda 1

Extra Fight

68 kg Boks: Shely Santana vs Sebastian Kotwica zakończony przez większościowy remis

Pozostałe MMA

93 kg: Jakub Ozga jednogłośnie pokonał Piotra Kostucha;

58 kg: Judyta Rymarzak pokonała Izabelę Badurek przez jednogłośną decyzję;

77 kg: Karol Michalak vs Grzegorz Lipski zakończony jako nierozstrzygnięty po palcu w oko, Runda 1

70 kg: Krystian Blezień pokonał Macieja Kierzkowskiego przez TKO (zatrzymanie lekarza) Runda 1, 5:00

70 kg: Filip Bątkowski pokonał Kamila Gorala przez poddanie (duszenie zza pleców) Runda 2

84 kg: Michał Guzik jednogłośnie pokonał Wojciecha Żuchnika przez jednogłośną decyzję;

66 kg: Daniel Matuszek niejednogłośnie pokonał Patryka Kaczmarczyka;

84 kg: Paweł Milanowski jednogłośnie pokonał Bartłomieja Sapiecho przez jednogłośną decyzję

70 kg: Dominik Wydra jednogłośnie pokonał Daniela Nalepkę

Karta wstępna MMA

61 kg: Kamil Giez pokonał Jacka Radziaka przez TKO (uderzenia w parterze) Runda 1

52 kg: Magdalena Czaban pokonała Weronikę Pietruszkę przez TKO (kopnięcie na głowę) Runda 2

Walki pozostałe

Boks: Oskar Mikołajczyk pokonał Pawła Szczepańskiego przez jednogłośną decyzję

Taekwondo: Oliwier Wojtaszek vs Karol Biskupski zakończona remisem