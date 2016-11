W Kraśniku rozegrano XXV Międzynarodowy Turniej o Puchar Ziemi Kraśnickiej

Na turnieju w Kraśniku jak co roku odbyło się wiele emocjonujących walk Fot. Maciej Kaczanowski/archiwum

– Ostatecznie, oprócz Ukraińców i Czechów, nie dotarli do nas także Litwini, którym zepsuł się po drodze bus. Obsada międzynarodowa i tak była bardzo mocna, a turniej stał na bardzo wysokim poziomie – mówi organizator imprezy i trener Suplesu Kraśnik Aleksander Płatek.

Na podium stanęło dziewięciu zawodników z naszego regionu. Ośmiu kadetów i jeden junior. Tym rodzynkiem był walczący w kategorii do 84 kg Jakub Szymula. – Przed turniejem mówiłem, że liczę w szczególności na Kubę i Karola Czegusa. Żaden z nich mnie nie zawiódł. Karol jako jedyny z województwa wywalczył złoty medal w swojej kategorii wagowej. Kuba skończył rywalizację z brązem, ale to był dopiero jego pierwszy start w juniorach, a wcześniej trafił na bardzo wymagającego rywala, z którym przegrał. Trzecie miejsce to jednak dobry prognostyk na przyszłość. Najwyższą formę szykujemy na mistrzostwa Polski – wyjaśnia Płatek.

Suples zwyciężył w klasyfikacji drużynowej wśród kadetów, bo na podium oprócz Czegusa stanęli także Maksym Koshelevych (kat. 76 kg) i Jakub Stęgierski (kat. 85 kg). Obaj zajęli trzecie miejsca. Wyróżnili się także zawodnicy z innych klubów z naszego regionu. Drugie miejsca zajęli: Ernest Dorosz (kat. 69 kg) z MLUKS Zapasy Włodawa oraz Klaudiusz Pachuta (kat. 54 kg) i Konrad Wójcik (kat. 63 kg) z Iskry Spiczyn, a trzecie: Ernest Kopeć (kat. 58 kg) z LMKS Krasnystaw i Dawid Błaszkiewicz (kat. 76 kg) z MLUKS Zapasy Włodawa.

W kategorii juniorów bardzo mocną reprezentacją przywieźli Białorusini, którzy wywalczyli aż osiem medali, w tym cztery złote, zdecydowanie wygrywając klasyfikację drużynową. Jedynym zawodnikiem z województwa lubelskiego, który stanął na podium, był Szymula.

W ramach XXV Międzynarodowego Turnieju o Puchar Ziemi Kraśnickiej rozegrano także mecz pomiędzy reprezentacjami Polski i Kanady. Starcie, które odbywało się w dziewięciu kategoriach wagowych, 6:3 wygrali Polacy.

Wyniki XXV Międzynarodowego Turnieju Zapaśniczego o Puchar Ziemi Kraśnickiej

Kadeci

Klasyfikacja indywidualna: Kat. 42. kg: 1. Ricards Pobjarzins (BSK Daugavpils, Łotwa), 2. Benjamin Paul March (Kanada), 3. Adrian Gorczyca (WLKS Siedlce), Viljams Lutkevies (CSS Kirsjana Kundzina, Łotwa) * Kat. 46 kg: 1. Aleksandrs Morozovs (BSK Daugavpils, Łotwa), 2. Szymon Wróbel (MLKS Wisła Świecie), 3. Mateusz Stańczyk (UKS Atlet Łódź), Samuel Bućko (ZK Koszyce, Słowacja) * Kat. 50 kg: 1. Daniel Budyka (ZKS Stal Rzeszów), 2. Matthew Anisi (Kanada), 3. Piotr Sobolewski (ULKS Bizon Milicz), Patryk Kostrzewski (WLKS Siedlce) * Kat. 54 kg: 1. Ryszard Rydzewski (UKS Zapasy Kołobrzeg), 2. Klaudiusz Pachuta (LKS Iskra Spiczyn), 3. Gaidars Mamedovs (BSK Daugavpils), Arkadiusz Stec (ZKS Stal Rzeszów) * Kat. 58 kg: 1. Patrik Leder (Kanada), 2. Patryk Ciurzyński (LKS Mazowsze Teresin), 3. Ernest Kopeć (LMKS Krasnystaw), Eryk Gibasiewicz (LKS Ceramik Krotoszyn) * Kat. 63. kg: 1. Karol Czegus (LUKS Suples Kraśnik), 2. Konrad Wójcik (LKS Iskra Spiczyn), 3. Jakub Władczyk (MKS Czarni Połaniec), Glebs Danilovs (CSS Kirsjana Kundzina, Łotwa) * Kat. 69 kg: 1. Szymon Wojtkowski (LKS Ceramik Krotoszyn), 2. Ernest Dorosz (MLUKS Zapasy Włodawa), 3. Adrian Jaworski (UKS Gimsport G1. Międzyzdroje), Kacper Kraska (ZTA Zgierz) *Kat. 76 kg: 1. Richard Schreder (S.C. Luckenwalder), 2. Maciej Mądroszkiewicz (WKS Śląsk Milicz), 3. Dawid Błaszkiewicz (MLUKS Zapasy Włodawa), Maksym Koshelevych (LUKS Suples Kraśnik) * Kat. 85 kg: 1. Sebastian Niemiec (GLKS Orzeł Karolewo), 2. Filip Bednarek (MULKS Junior Dzierżoniów), 3. Jakub Chojnacki (WKS Grunwald Poznań), Jakub Stęgierski (LUKS Suples Kraśnik) * Kat. 100 kg: 1. Dominik Krawczyk (KS Bieżanowianka Kraków), 2. Viktor Vana (ZK Koszyce), 3. Wiktor Miksa (KS 2.0 Łódź), Wojciech Grabowski (UKS Niska Warszawa).

Klasyfikacja drużynowa 1. LUKS Suples Kraśnik 23 pkt * 2. Kanada 20 * 3. BSK Daugavpils (Łotwa) 16 *4. LKS Ceramik Krotoszyn 12 * 5. ZKS Stal Rzeszów 12 * 6. MLUKS Zapasy Włodawa 10 * 7. WLKS Siedlce 10 * 8. LKS Iskra Spiczyn 10 * 9. LKS Mazowsze Teresin 10 * 10. ZK Koszyce (Słowacja) 10.

Juniorzy

Klasyfikacja indywidualna: Kat. 50 kg: 1. Uladzislau Koika (Białoruś), 2. Anatol Chudycki (ZKS Stal Rzeszów), 3. Bartłomiej Baliński (UKS Niska Warszawa), Filip Woźnica (LKS Ceramik Krotoszyn) * Kat. 55 kg: 1. Kiryl Zhurauliou (Białoruś), 2. Dzmitry Herasimenka (Białoruś), 3. Żozef Baghramyan (ZKS Koszalin), Adrian Wagner (LKS Mazowsze Teresin) * Kat. 60 kg: 1. Aliaksandr Kuryshta (Białoruś), 2. Bartosz Stawinoga (WKS Śląsk Milicz), 3. Patryk Gołuchowski (LKS Dąb Brzeźnica Rudnik), Kordian Skrzyński (AKS Białogard) * Kat. 66 kg: 1. Kamil Banaszek (LKS Mazowsze Teresin), 2. Ihar Palianski (Białoruś), 3. Doa Kuksar (S.C. Luckenwalder), Aliaksandr Shmuliai (Białoruś) * Kat. 74 kg: 1. Ivars Samuśonoks (CSS Kirśjana Kundzina), 2. Łukasz Grzybowski (ZKS Stal Rzeszów), 3. Sebastian Bąk (MLKS Wisła Świecie), Dawid Strzałka (ZKS Slavia Ruda Śląska) * Kat. 84 kg: 1. Arkadzi Pahasian (Białoruś), 2. Filip Rogut KS (Budowlani Łódź), 3. Matbeu Prilipkin (Rosja), Jakub Szymula (LUKS Suples Kraśnik) * Kat. 96 kg: 1. Ilja Matuhin (S.C. Luckenwalder), 2. Karol Turczyński (LKS Mazowsze Teresin), 3. Aliaksei Rudzianok (Białoruś), Tomasz Kościółek (ZKS Stal Rzeszów) * Kat. 120 kg: 1. Jakub Brylewski (LKS Ceramik Krotoszyn), 2. Damian Chołuj (AKS Białogard), 3. Radosław Dutkiewicz (MULKS Platan Borkowice), Maciej Kępka (UKS Technik Świdwin).

Klasyfikacja drużynowa: 1. Białoruś 84 pkt * 2. LKS Mazowsze Teresin 32 * 3. S.C. Luckenwalder (Niemcy) 32 * 4. ZKS Stal Rzeszów 32 * 5. LKS Ceramik Krotoszyn 24 * 6. AKS Białogard 21 * 7. CSS Kirśjana Kundzina 14 * 8. MULKS Platan Borkowice 12 * 9. KS Budowlani Łódź 11 * 1.0. WKS Śląsk Milicz 10.