W weekend rozegrano mistrzostwa okręgu lubelskiego w boksie

Niedzielna gala finałowa była bardzo emocjonująca, chociaż kilka walk nie odbyło się z powodu walkowerów. – Nie było sensu, aby swoi bili się ze swoimi. W wielu przypadkach chodziło tu o różnicę kilku klas między zawodnikami, więc nie chciałam, aby dochodziło do takiej rywalizacji – mówi Karolina Michalczuk, trenerka Paco Lublin. – W imprezie wzięło łącznie ponad 90 zawodników i były to jednocześnie kwalifikacje do mistrzostw Polski. Chcę podkreślić, że poziom naszego pięściarstwa wciąż się podnosi. Było bardzo mało bijatyk. Królował dobry, techniczny boks – mówi Krzysztof Sugier, prezes Lubelskiego Okręgowego Związku Bokserskiego.

U pań najwięcej pochwał zebrała Katarzyna Dziaduszyńska. Zawodniczka ASB KS Hetman Zamość startowała w kategorii wagowej 60 kg. W niedzielę zdolna juniorka miała wolne, bo jej finałowa rywalka, Laura Ławniczak (Berej Boxing Lublin), nie wyszła do ringu. W półfinale Dziaduszyńska pokazała jednak kawał dobrego boksu i wygrała 2:1 z Natalią Krupą z KS Boks Lublin. W nagrodę została uznana przez organizatorów najlepszą pięściarką imprezy. – Ten tytuł znaczy dla mnie naprawdę dużo. Szkoda, że moja finałowa walka nie doszła do skutku. Niedługo jadę na mistrzostwa Polski i potrzebuje pojedynków z wymagającymi przeciwniczkami. W ten sposób jest najlepiej przygotowywać się do krajowego czempionatu. Wspólnie z moim trenerem ćwiczymy w pocie czoła i wierzymy, że to przyniesie efekt podczas imprezy w Grudziądzu – wyjaśnia Katarzyna Dziaduszyńska.

Z kolei u mężczyzn sporo emocji wzbudził pojedynek Adriana Kowala z Kamilem Wieczorkiem. Zdecydowanym faworytem był ten pierwszy. Reprezentant Olimpu Lublin to aktualny mistrz Polski seniorów i młodzieżowców oraz członek kadry narodowej. Wieczorek postawił mu się jednak bardzo mocno i przez długi czas pojedynek miał wyrównany przebieg. Ostatecznie górą był Kowal, ale zawodnik Paco pokazał, że w przyszłości może być znaczącą siłą w kategorii 60 kg. – Cieszę się, że nie przestraszył się utytułowanego rywala. Niech dalej rozwija się i idzie w tym kierunku – mówi Władysław Maciejewski, trener Paco, które wygrało również klasyfikację drużynową. – To wynik naszej ciężkiej pracy. Nasi zawodnicy świetnie prezentują się pod względem technicznym. Należy nam się to pierwszej miejsce – dodaje doświadczony szkoleniowiec.

Finały – juniorki, kat. 57 kg: Adrianna Gęborys (ASB KS Hetman Zamość) – Aleksandra Borysiuk (MKS II LO Chełm) 3:0 * 60 kg: Laura Ławniczak (Berej Boxing Lublin) – Katarzyna Dziaduszyńska (Hetman) w.o * 69 kg: Weronika Stańko (Berej) – Klaudia Osik (Berej) w.o * 75 kg: Weronika Lato (Berej) – Ewelina Mańka (Berej) w.o. Juniorzy, kat. 64 kg: Jan Dąbrowski (KS Paco Lublin) – Piotr Jędrzejewski (Paco) w.o * 69 kg: Dominik Podlodowski (Paco) – Damian Dizurawiec (MGKS Gwarek Łęczna) 2:1 * 75 kg: Radosław Drozd (Paco) – Patryk Korzec (Hetman) AB 1 r. * 81 kg: Adam Domański (Paco) – Kajetan Kalinowski (Paco) w.o. Seniorki, kat. 48 kg: Małgorzata Łochin (Hetman) – Wioletta Nowicka (Paco) 3:0 * 60 kg: Ewa Tarnowska (Paco) – Agata Stasicka (Paco) RSC 2 r. Seniorzy, kat. 60 kg: Adrian Kowal (Olimp Lublin) – Kamil Wieczorek (Paco) 3:0 * 64 kg: Paweł Dziwina (Berej) – Alen Hamzic (Berej) w.o. * 69 kg: Adam Sadurski (Paco) – Gabriel Baj (Paco) RSC 3 r. * 75 kg: Mateusz Pyła (Paco) – Wiktor Szydkowski (Paco) 0:3 * 81 kg: Piotr Tomczuk (Berej) – Michał Soczyński (Paco) w.o. * + 91 kg: Mikołaj Sadurski (Paco) – Adrian Kulik (Paco) w.o.