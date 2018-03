XII Wojewódzki Charytatywny Turniej w weekend w Piaskach

Historia turnieju sięga 2006 roku. Wtedy to kierownik jednej z drużyn Powiatowej Amatorskiej Ligi w Halowej Piłce Nożnej Pięcioosobowej (ZURB Sierpień 80) – Artur Banasik, wpadł na pomysł zorganizowania turnieju, który w swym zamyśle miał stanowić pomoc chorym dzieciom.

Pierwszy turniej odbył się 1 kwietnia 2007 roku w hali świdnickiej Avii. Rywalizowało w nim 20 drużyn. Pieniądze zbierane były dla Karoliny Pieczykolan, dziewczynki, która urodziła się bez rąk. Turniej spotkał się z dużym zainteresowaniem i oceniany był w samych superlatywach. Jako pierwsza tego typu inicjatywa w regionie miał na stałe wpisać się do kalendarza sportowych imprez Lubelszczyzny. Organizatorom udało się zebrać ponad 7 tysięcy złotych, które przekazali na symbolicznym czeku ojcu Karolinki. Triumfowała drużyna Marmoty II, pokonując w rzutach karnych Solidarność-PZL, a trzecie miejsce zajęła drużyna Impuls Kos-Wit, zwyciężając Barley. Organizatorzy nie poprzestali na jednej edycji i w tym roku dojdzie już do XII edycji zmagań.

W tegorocznych zawodach weźmie udział aż 32 drużyny z trzech województw – lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Co ciekawa każdy z zespołów poza wpisowym zobowiązał się dostarczyć minumium 10 kg karmy dla zwierząt, która zostanie przekazana do schroniska. Wśród zawodników pojawią się między innymi Grzegorz Bronowicki, Veljko Nikitović, a także Kamil Stachyra, który przystąpi do rywalizacji ze skomponowaną przez siebie ekipą.

W sobotę od godziny 9 rozpoczną się zmagania w fazie grupowej, które potrwają aż do 20. Następnego dnia zaplanowano dokończenie fazy grupowej (od 9 do 13), a następnie rozpocznie się faza pucharowa. Przed meczami o trzecie i pierwsze miejsce odbędzie się natomiast konkurs dla publiczności „charytatywny kozak”, w którym będzie można wygrać atrakcyjne nagrody. W planacj jest także licytacja fantów, które zostały przeznaczone na szczytny cel. – Kibice będą mogli wylicytować wiele atrakcyjnych rzeczy. Będą to między innymi: koszulki zespołu Tifosi i Rekordu Bielsko Biała z autografami, a więc halowego mistrza Polski. Ponadto koszulka Piotra Tomasika z Lecha Poznań z autografem, grającego w Legii Warszawa, a pochodzącego z Lubelszczyzny Jarosława Niezgody – wylicza Artur Banasik, organizator turnieju. – To jednak nie wszystko. Koszulkę z autografami przekazał nam także Motor Lublin, a od Avii Świdnik poza trykotem otrzymaliśmy dwie piłki – jedną z podpisami piłkarzy, drugą z autografami siatkarzy. W akcję włączył się także prezes PZPN, który przekazał na licytację futbolówkę z własnym podpisem. Wszystko to ma pomóc w zebraniu jak największej ilości pieniędzy dla Dawida – opowiada Banasik.

Nie tylko kibice będą mogli wyjść z zawodów z nagrodami. Najlepsze cztery zespoły otrzymają specjalne puchary, a także nagrody od sponsorów m.in. MW Sport czy Perły Browarów Lubelskich. – Warto podkreślić, że przez dwa dni będziemy mogli korzystać z hali nieodpłatnie, a hotel Gościniec Horyzont zapewni darmowy nocleg zawodnikom spoza Lublina. Nie sposób wymienić wszystkich naszych darczyńców i sponsorów, ale wszystkim chcemy bardzo serdecznie podziękować za pomoc w organizacji turnieju – kończy Banasik.