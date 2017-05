Z Podwórka na Stadion o Pucharu Tymbarku. Dobry występ Niedźwiadka Chełm

Zakończyła się XVII edycja Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. 2 maja na stadionie PGE Narodowym w Warszawie poznaliśmy piłkarskich mistrzów do lat 10 i do lat 12. W finale ogólnopolskim uczestniczyły 4 drużyny z województwa lubelskiego, z których najwyższe miejsce zajęła drużyna chłopców U-12 UKS Niedźwiadek Chełm. Wśród chłopców najlepsze okazały się drużyny z UKS Irzyk z woj. mazowieckiego (kategoria U-10) oraz SP 45 Wrocław z woj. dolnośląskiego (kategoria U-12). W rozgrywkach dziewczynek zwyciężyły KKS Katowice z woj. śląskiego (kategoria U-10) oraz UKS Ząbkovia Ząbki z woj. mazowieckiego (kategoria U-12). Na zwycięskie drużyny czeka teraz nagroda główna, czyli mecz Polska-Rumunia w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata, 10 czerwca w Warszawie.

Z uśmiechami na twarzy z Warszawy wracają dziewczynki z Modliborzyc. Drużyna PSP Modliborzyce w kategorii U-10 zebrała cenne doświadczenie i zrealizowała dawno obrany cel. – Marzeniem moich podopiecznych od pierwszej klasy, kiedy wygrały Finały Wojewódzkie w kategorii U-8, było zwycięstwo w wyższej kategorii i wyjazd do Warszawy na Finał Ogólnopolski. Udało nam się to marzenie wspólnie, poprzez ciężką pracę i wytrwałość, zrealizować – mówił dumny z dziewczyn trener Tomasz Nalepa. – Jesteśmy pierwszy raz na tak dużym Turnieju. Po pierwszym stresie i przegranych meczach grupowych, kolejnego dnia zaprezentowaliśmy się bardzo dobrze, pomimo kontuzji naszej podstawowej zawodniczki – podsumował 12. lokatę szkoleniowiec dziewczynek.

W innym tonie o osiągniętym przez podopiecznych wyniku opowiadał trener UKS „Niedźwiadek” Chełm, Andrzej Dobrzyński. – Mierzyliśmy troszkę wyżej, wynik nas trochę rozczarował – przyznaje bez ogródek po zajęciu 13. miejsca szkoleniowiec chłopców w kategorii U-10. – Poziom był jednak wysoki. Jesteśmy pierwszy raz na Finale Ogólnopolskim, ale oczekiwaliśmy od siebie trochę więcej. Naprawdę nieźle się prezentowaliśmy, jednak debiut na tak dużym Turnieju i stres, jaki temu towarzyszył spowodował, że słabej zagraliśmy. Jest to dla nas cenne doświadczenie i w przyszłym roku będziemy lepiej przygotowani, tak aby poprawić tegoroczną lokatę – zapowiada trener z Chełma.

Na drodze do finału dziewczyn z UKS „Piątka” z Białej Podlaskiej stanęły późniejsze zwyciężczynie Wielkiego Finału, UKS Ząbkovia Ząbki. Później Turniej nie potoczył się po myśli zawodniczek z lubelskiego. – Zaczęliśmy od meczu z mistrzyniami i dziewczyny się podłamały – przyznaje Monika Koszyń, trenerka dziewczynek do lat 12. – Trzeci mecz dodał im otuchy i fazę pucharową zakończyliśmy wysoko. Jest to – jakby nie patrzeć – 10. miejsce w Polsce. Uważam więc, że jest się z czego cieszyć. Nie wszyscy mogą przecież tutaj przyjechać. To wielki sukces, że dziewczęta wygrały Finały Wojewódzkie, a jeszcze tutaj zdobyły 10 miejsce. Dziewczynki pewnie chciałyby być wyżej, w końcu wszyscy marzą o tym by zagrać na PGE Narodowym, ale ja jestem zadowolona z całokształtu – podsumowała po wręczeniu medali trenerka z Białej Podlaskiej.

Najbardziej zadowoleni mogą być starsi chłopcy z Chełma, którzy reprezentowali województwo lubelskie w kategorii U-12. Podopieczni Andrzeja Pieńkowskiego awansowali bowiem do ćwierćfinału rozgrywek. – Udało nam się awansować z trudnej grupy i finalnie zajęliśmy 8. miejsce, co uważam za bardzo dobrą końcową lokatę. Jeszcze kilka miesięcy temu nie spodziewaliśmy się, że awansujemy do Finału Ogólnopolskiego w Warszawie, więc cieszymy się z samego przyjazdu tutaj – relacjonował wyraźnie zadowolony trener UKS „Niedźwiadek” Chełm. – Jestem bardzo zadowolony z osiągniętego wyniku. Miejsce jest jednak najmniej ważne. Liczy się dobra zabawa. Chłopcom taki Turniej pokazuje przede wszystkim do czego można dojść ciężką pracą – spointował Pieńkowski.