Zimny prysznic przyda się Lubliniance, dwa ciekawe transfery?

Przeciwko Orlętom od pierwszej minuty zagrał pomocnik Motoru Lublin Jakub Bednara. 19-latek debiutował w III lidze w poprzednim sezonie. W ośmiu meczach zdobył nawet jedną bramkę. W obecnych rozgrywkach dołożył cztery mecze na trzecim froncie i wszystkie zaczynał od początku. W zimie szuka jednak nowego klubu. Szczęścia próbował chociażby w... Radzyniu, teraz bliżej mu jednak do Lublinianki. Drugim sprawdzanym graczem był Jarosław Milcz, który ostatnio zakładał koszulkę Sokoła Sieniawa. Wcześniej był zawodnikiem Avii, a także Orląt. Niedawno był też sprawdzany przez Podlasie Biała Podlaska. To także wychowanek Lublinianki.

– Wygląda na to, że obaj mogliby nam pomóc. Nie ma co oceniać ich po meczu z Orlętami. Zagraliśmy słabo, a oni niemal z marszu, praktycznie bez treningu wskoczyli do składu – ocenia trener Grzegorz Białek. – W najbliższym czasie chciałbym powoli kompletować kadrę. Regularnie mam 22-24 chłopaków, a musimy okroić skład do 20 nazwisk. Myślę, że koło soboty podejmiemy już pewne decyzje. Ważne będą dwa najbliższe mecze kontrolne – dodaje opiekun klubu z Wieniawy.

W barwach Lublinianki nie mogło zagrać kilku piłkarzy. Obowiązki zawodowe zatrzymały chociażby Pawła Kośkę i Łukasza Sobiecha. Dodatkowo lekko kontuzjowany jest Jakub Kosiarczyk. Cała trójka w tym tygodniu powinna być już do dyspozycji trenera. – W ostatnich meczach wyglądaliśmy całkiem nieźle. Tym razem do straty gola też było całkiem dobrze. Później jednak wszystko się posypało. Rywale zagrali na poważnie, my nie potrafiliśmy się im przeciwstawić. Może to jednak dobrze, że dostaliśmy takie lanie? Bardzo zimny prysznic się przyda – wyjaśnia trener Białek.

Orlęta Radzyń Podlaski – Lublinianka 6:0 (3:0)

Bramki: Zmorzyński 2, Adison, Puton, Borysiuk, Rycaj

Lublinianka: Krupa – Ptaszyński, Paździor, Gutek, Jezior, Skoczylas, E. Sobiech, Kamola, Rovbel, Bednara, Stefański oraz Mucha, Dzyr, Stępień, Prus, Ręba, Kłyk, Piorun, Milcz.

Orlęta: Stężała (46 Wójcicki) – Leszkiewicz (60 Rycaj), Stolarczyk, Zarzecki, Szymala – Borysiuk (70 Iwańczuk), Sowiński (46 Kot) – Zmorzyński, Gęborys (46 Kalita), Puton (46 zawodnik testowany) – Adison.