DMPJ na żużlu: Wygrana Lokomotivu. Powrót Emila Peronia

Pierwotnie zmagania w ramach DMPJ w Lublinie miały odbyć się 7 czerwca, ale stadion przy Al. Zygmuntowskich był wtedy niedostępny dla żużlowców jako obiekt treningowy młodzieżowych mistrzostw Europy w piłce nożnej. Z tego powodu zawody zostały przełozone o nieco ponad trzy tygodnie.

Gospodarze mieli teoretyczne szanse na awans do półfinału rozgrywek, ale żeby tego dokonac, musieliby zająć pierwsze miejsce. Na to się jednak nie zanosiło, a od początku ton rywalizacji nadawali młodzi zawodnicy Lokomotivu Daugavpils, którzy ostatecznie o dwa punkty wyprzedzili Grupę Azoty Unię Tarnów, a o cztery rzeszowską Stal.

Lublinianie w zawodach, w których w prawie wszystkich biegach o kolejności na mecie decydowało wyjście spod taśmy, zgromadzili 16 "oczek". Najksuteczniejszy w ich szeregach był zdobywca siedmiu punktów Maciej Kuromonow. Na uwagę zasługuje występ Emila Peronia, który wrócił do ścigania po kilkutygodniowej przerwie spowodowanej złamaniem ręki.

Podstawowy junior drugoligowego Speed Car Motoru startując jako rezerwowy wygrał 15. wyścig, który jednak był rozgrywany w zaledwie dwuosobowej obsadzie, ponieważ do Lublina z powodu awarii busa nie dotarła ekipa Arge Speedway Wandy Kraków. Co prawda Peroń nie miał dogodnej okazji, by zaprezentować pełnię swoich możliwości, ale tym jednym startem pozostawił po sobie najlepsze wrażenie z całej lubelskiej drużyny.

Nietypowy przebieg miał bieg 10. Na starcie stanął osamotniony Oskar Nocuń z KSM Krosno, który jednak na ostatnim łuku upadł i poważnie uszkodził motocykl. Młody krośnianin zdołał jednak wstać i dobiegł z maszyną do mety, osiągając "rekordowy" czas 169,11 s.

Wyniki:

I. Lokomotiv Daugavpils - 26:

4. Davis Kurmis - 11 (3,3,3,2)

5. Artiom Trofimow - 9+2 (2*,3,2,2*)

6. Oleg Mihaiłow - 6 (1,1,1,3)

II. Grupa Azoty Unia Tarnów - 24:

16. Patryk Rolnicki - 11+1 (3,2*,3,3)

17. Krystian Stefanów - 7+1 (2,2*,3,w)

18. Michał Nowiński - 6 (3,1,d,2)

III. Stal Rzeszów - 22:

10. Wiktor Lampart - 12 (3,3,3,3)

11. Mateusz Rząsa - 3 (1,0,2,0)

12. Patryk Wojdyło - 7 (2,2,3,w)

IV. ROW Rybnik - 19:

7. Lars Skupień - 7+1 (2,u,2*,3)

8. Dawid Jona - 2 (0,0,0,2)

9. Robert Chmiel - 10 (2,3,2,3)

V. Speed Car Motor Lublin - 16:

1. Maciej Kuromonow - 7 (1,2,2,2)

2. Krystian Włodarczyk - 3 (0,0,2,1)

3. Kamil Brzeziński - 3 (1*,1*,1,-)

22. Emil Peroń - 3 (3)

VI. KSM Krosno - 9:

19. Adrian Bialk - 6 (3,1,1,1)

20. Oskar Nocuń - 3 (0,3,ns,ns)

21. Kamil Tomaszewski - ns

NK. Arge Speedway Wanda Kraków - 0:

13. Piotr Pióro - ns

14. brak zawodnika

15. brak zawodnika

Bieg po biegu:

1. (69,19) Kurmis, Trofimow, Kuromonow, Włodarczyk

2. (68,55) Lampart, Skupień, Rząsa, Jona

3. (73,06) Rolnicki, Stefanów

4. (76,74) Bialk, Kuromonow, Brzeziński, Nocuń

5. (68,77) Kurmis, Chmiel, Michaiłow, Skupień (u2)

6. (69,42) Lampart, Wojdyło

7. (71,07) Nowiński, Stefanów, Bialk

8. (69,72) Chmiel, Kuromonow, Brzeziński, Jona

9. (70,19) Kurmis, Wojdyło, Michaiłow, Rząsa

10. (169,11) Nocuń

11. (70,15) Stefanów, Rolnicki, Brzeziński, Włodarczyk

12. (70,58) Trofimow, Kurmis

13. (69,40) Rolnicki, Chmiel, Nowiński, Jona

14. (70,12) Wojdyło, Rząsa

15. (73,70) Peroń, Włodarczyk

16. (69,74) Rolnicki, Trofimow, Michaiłow, Nowiński (d3)

17. (70,44) Chmiel, Skupień, Bialk

18. (70,15) Lampart, Kuromonow, Włodarczyk, Rząsa

19. (70,35) Michaiłow, Trofimow, Bialk

20. (70,76) Skupień, Jona

21. (78,32) Lampart, Nowiński, Stefanów (w/u), Wojdyło (w/u)

Sędziował: Piotr Lis (Lublin)

NCD: 68,55 s - Wiktor Lampart (w 2. wyścigu)

Widzów: ok. 200