Składy drużyn żużlowej PGE Ekstraligi

We wtorek zakończyło się żużlowe okienko transferowe. Prezentujemy składy drużyn uważanej za najlepszą ligę świata PGE Ekstraligi.

"Królem polowania" można śmiało krzyknąć Get Well Toruń. Do ekipy z Grodu Kopernika dołaczył przede wszystkim świeżo upieczony mistrz świata Jason Doyle, a także Niels Kristian Iversen oraz Rune Holta.

Kluby zmieniali także m.in.: Nicki Pedersen, Jarosław Hampel, Grzegorz Zengota, Przemysław Pawlicki, Szymon Woźniak. Ostatecznie w PGE Ekstralidze dalej ścigać się będą ponadto Fredrik LIndgren i Max Fricke, którzy opuścili zdegradowany do Nice PLŻ ROW Rybnik.

Pełne składy drużyn PGE Ekstraligi prezentujemy w załączonej do artykułu galerii.