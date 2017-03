Zużlowy powrót do tradycji. Po ile bilety i karnety?

Żużel w ligowym wydaniu w tym roku powraca do Lublina po rocznej przerwie. Reaktywacji czarnego sportu nad Bystrzycą podjęli się działacze KM Cross, którzy zbudowali drużynę mającą rywalizować w rozgrywkach Polskiej 2. Ligi Żużlowej.

Przez ostatnich kilka miesięcy niewiadomą była nazwa, pod jaką lublinianie przystąpią do rozgrywek. Nieoficjalnie mówiło się o pozyskaniu sponsora tytularnego. Kibice liczyli też na powrót do historycznej nazwy „Motor”. Pod tym szyldem lubelscy żużlowcy odnosili największe sukcesy, aż do spadku z najwyższej klasy rozgrywkowej w 1995 roku. Następnie występowali w lidze jako LKŻ, TŻ, a od 2009 roku jako KMŻ. W 2015 roku ten ostatni klub powrócił do tradycji i wystartował jako KMŻ Motor, ale ta przygoda trwała zaledwie rok i miała smutny finał w postaci rocznej nieobecności Lublina na żużlowej mapie Polski.

Wczoraj wątpliwości zostały rozwiane. Nowy klub w 2017 roku będzie rywalizował jako Speed Car Motor Lublin.

– Nie możemy się odcinać się od tradycji. Takie były oczekiwania kibiców i udało się je spełnić – mówi Piotr Więckowski, menadżer zespołu. – Nasz klub będzie dalej funkcjonował jako KM Cross, ale w lidze będziemy startować jako Speed Car Motor.

Zgodnie z przypuszczeniami, w nazwie drużyny znalazło się też miejsce dla jednego ze sponsorów. – Z przyjemnością przyjęliśmy zaproszenie do współpracy. Od 17 lat działamy w branży motoryzacyjnej. Nasza pierwsza stacja diagnostyczna powstała w Lublinie. Teraz w całej Polsce mamy ich ok. 50, ale nie zapominamy o korzeniach – mówi Piotr Mazur z firmy Speed Car.

Oskar pomoże

Lubelski zespół wymieniany jest wśród faworytów do zwycięstwa w PLŻ2. Krajowym liderem drużyny ma być wychowanek klubu z Lublina Daniel Jeleniewski. Ponadto zakontraktowani zostali: Paweł Miesiąc, Maciej Kuciapa i Stanisław Burza, a z zawodników zagranicznych: Bjarne Pedersen, Robert Lambert i Patrick Hansen. Formację juniorską będą tworzyć młodzi adepci ze szkółki żużlowej KM Cross.

W nadchodzącym sezonie w barwach Speedway Motoru będzie występował jeszcze jeden zawodnik, który swoją karierę rozpoczynał w Lublinie. Mowa o Oskarze Boberze, który jest zawodnikiem ekstraligowej Betard Sparty Wrocław, ale będzie mógł startować w drugiej lidze jako gość. 19-latek zdecydował się na związanie z klubem z rodzinnego miasta.

- Jego pozyskanie wpisuje się w naszą koncepcję odbudowy lubelskiego żużla na wychowankach. Liczymy na niego zwłaszcza w kontekście meczów rozgrywanych w Lublinie, choć ostateczne decyzje co do składu będą należały do trenera Dariusza Śledzia – podkreśla Jakub Kępa, dyrektor sportowy Speed Car Motoru.

Po ile bilety i karnety?

W najbliższy czwartek ruszy sprzedaż karnetów na mecze Speed Car Motoru w rozgrywkach Polskiej 2. Ligi Żużlowej.

Za myśliwość obejrzenia wszystkich sześciu meczów w rundzie zasadniczej zapłacimy 108 zł, co w perspektywie całego sezonu oznacza oszczędność 36 zł. Dodatkowo posiadacze karnetów będą mogli obejrzeć rozgrywane w Lublinie finał Srebrnego Kasku i eliminacje Młodzieżowych Mistrzostw Polski Par Klubowych, a także wprowadzić bezpłatnie na każdy mecz dzieci do lat 12.

Sprzedaż ruszy 9 marca za pośrednictwem portalu kupbilet.pl. Zakupione przez internet vouchery będzie można realizować w punktach na stacjach kontroli pojazdów Speed Car w Lublinie przy ul. Lubartowskiej 75 i Jana Pawła II 15. W obu tych miejscach będzie także prowadzona sprzedaż stacjonarna.

W najbliższym czasie rozpocznie się sprzedaż karnetów na zadaszoną trybunę główną na stadionie przy Al. Zygmuntowskich. Będą one kosztowały 300 zł. Zapotrzebowanie można zgłaszać mailowo pod adresem: karnety@speedcarmotorlublin.pl.

Bilety normalne na poszczególne mecze będą kosztować 24 zł. Studenci, emeryci i renciści za wstęp zapłacą 18 zł. Wejściówki dla dzieci do lat 12 będą dostępne w cenie 1 zł. Klub niebawem poinformuje o sposobie dystrybucji wejściówek.

Od kiedy bilety na SEC?

20 marca ruszy natomiast przedsprzedaż biletów na czwarty finał Indywidualnych Mistrzostw Europy (SEC). Impreza odbędzie się w Lublinie 16 września.

Ceny wejściówek nie są jeszcze znane. Wiadomo natomiast, że taniej zapłacą za nie posiadacze karnetów na ligowe mecze Speed Car Motoru Lublin. Jak informuje klub, do 30 czerwca będą oni mogli nabyć bilety za 40 zł, a po tym terminie – za 55 zł.