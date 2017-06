Budżet obywatelski w Świdniku: Projekty mogą zgłaszać już 13-latkowie

Nawet 13-latkowie będą mogli głosować, ale też i zgłaszać swoje propozycje do budżetu obywatelskiego w Świdniku. Zmian jest więcej, zaś nabór wniosków rozpoczyna się 20 czerwca.

To już trzecia edycja budżetu obywatelskiego w Świdniku. Poprzednie edycje cieszyły się dużym zainteresowaniem. Zaś zrealizowane w ramach tego przedsięwzięcia projekty służą mieszkańcom miasta.

– Pomysł się sprawdził. Plac jest popularny. Takie jest moje zdanie, ale myślę, że korzystających z tych urządzeń również – mówi Kinga Sobiesiak, dyrektorka Przedszkola Integracyjnego nr 5 w Świdniku.

Chodzi o strefę rehabilitacyjno-rekreacyjno-sportową, która powstała w przedszkolnym ogrodzie. Był to najpopularniejszy, pod względem liczby oddanych głosów, projekt w pierwszej edycji budżetu obywatelskiego w mieście. – Z urządzeń korzystają nie tylko nasze przedszkolaki, ale też dzieci z osiedla, przychodzi nawet młodzież. Najpopularniejsze są urządzenia służące jako terapeutyczno-rehabilitacyjne – dodaje Sobiesiak.

Urząd Miasta w Świdniku rusza z kolejną, trzecią już edycją budżetu obywatelskiego. Do rozdysponowania jest 1 mln zł. Wnioski będzie można składać od 20 czerwca do 13 lipca.

W tegorocznej edycji BO jest kilka zmian. W pierwszej grupie są projekty inwestycyjne i remontowe. Ich wartość nie może przekroczyć 150 tys. zł. Druga grupa obejmuje pozostałe projekty, ale ich wartość nie może być wyższa niż 50 tys. zł brutto. Nie będą brane pod uwagę projekty, które dotyczą wyłącznie przygotowania dokumentacji projektowej.

Obniżony o 3 lata został też wiek osób, które mogą głosować, ale też i składać propozycje do BO. W tym roku mogą to zrobić 13-latkowie, o ile zgodzą się na to ich rodzice lub opiekunowie prawni.

Projekty można zgłaszać zarówno osobiście w Biurze Obsługi Klienta UM Świdnik, jak też w formie elektronicznej poprzez stronę internetową – www.swidnik.pl. Wnioski można przesłać również za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego).

Do 6 września zostanie opublikowana lista projektów zakwalifikowanych do głosowania. Zaś głosować będzie można w dniach 19 września – 2 października.

– Cieszy nas rosnąca frekwencja przy wyborze projektów do realizacji – mówi Waldemar Jakson, burmistrz Świdnika. – W tym roku zależy nam na cyfryzacji tego procesu. W tym celu powstanie system, za pomocą którego będzie można nie tylko głosować, ale także promować projekty. Planujemy również organizację mobilnego punktu do głosowania – namiotu ustawionego w centrum miasta.

Projekty z II edycji

– Większość projektów miękkich jest już w trakcie realizacji, a remontowo-inwestycyjne, które wymagają dokumentacji projektowych czy pozwoleń, niebawem będą widoczne dla mieszkańców – informuje Bartłomiej Pejo, kierownik Biura Obsługi Inwestora UM Świdnik.

I tak np. w trakcie opracowania jest dokumentacja na rozbudowę budynku przy ul. Kościuszki 8 (projekt pt. „Inwestycja na lepsze jutro”). W przypadku budowy miasteczka rowerowego wybrany wykonawca niebawem rozpoczyna roboty budowlane. Z kolei do końca września ma być gotowy park sportowy do Street Workoutu i Kalisteniki.

Kino pod gwiazdami

Na początku lipca staruje „kino pod chmurką”. To również jeden ze zwycięskich projektów ostatniej edycji budżetu obywatelskiego w Świdniku. Pierwszy seans będzie 8 lipca.