Budżet Świdnika 2018. Ma być rekordowy pod względem inwestycji. Co się zmieni?

– Takiego budżetu w historii Świdnika jeszcze nie było, bo jest on maksymalnie nastawiony na pozyskanie unijnych dotacji i dokończenie olbrzymich inwestycji – podkreśla Waldemar Jakson, burmistrz Świdnika.

W projekcie budżetu na 2018 r. na wydatki majątkowe zaplanowano na ponad 59 mln zł, co stanowi 32 proc. projektowanych wydatków, z czego na inwestycje: ponad 32 mln zł, a na programy i projekty finansowanie ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: blisko 22 mln zł.

Najwięcej pieniędzy (ponad 15,7 mln zł) ma pochłonąć budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Fabrycznej. Na przyszły rok urzędnicy zaplanowali też budowę kolektora odprowadzającego wodę deszczową (10 mln zł), a 9 mln zapisali na rewitalizację centrum miasta, czyli renowację pl. Konstytucji 3 Maja i modernizację terenu przyległego do Miejskiego Centrum Usług Socjalnych jak też remont pomieszczeń w budynku przy ul. Wyszyńskiego 14. W planach jest też przebudowa targowiska miejskiego (500 tys. zł).

Drogi

W przyszłym roku miasto chce rozpocząć budowę ul. Kusocińskiego, którą połączy drogę ekspresową S17 z miastem i lotniskiem. Zadanie to miasto realizuje wspólnie z powiatem. Miasto dołoży też 2,8 mln zł do wykupu gruntów pod tę inwestycję. Na przyszły rok zaplanowana jest też przebudowa skrzyżowania al. Lotników Polskich z ul. Rejkowizna i ul. Klonową. To zadanie też miasto realizuje w porozumieniu z powiatem.

W projekcie budżetu znalazła się również budowa ul. Rejkowizna. Roboty drogowe będą prowadzone też na ul. Akacjowej (przebudowa ok. 430 m drogi), ul. Hellera (przebudowa ok. 240 m drogi), ul. Brzegowej (przebudowa ok. 1600 m drogi). W przypadku ul. Brzegowej ma zostać wykonane również oświetlenie. Powstać ma także dojazd do bloków budowanych w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus.

Urzędnicy zapisali pieniądze na dokumentacje projektowe dotyczące budowy ul. Gen. S. Roweckiego, przebudowy sieci ulic na osiedlu Żwirki i Wigury i przebudowy ul. Witosa; wzdłuż budynku Witosa 1A.

Oświata, wychowanie i rodzina

W przypadku inwestycji oświatowych w planie budżetu znalazła się przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5 na potrzeby przedszkola. Miasto chce też przygotować dokumentację projektową budowy żłobka przy ul. Klonowej, dla 150 dzieci. Ogródek przy Przedszkolu Integracyjnym nr 5 ma być też objęty monitoringiem. W ramach budżetu obywatelskiego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących miasto kupi urządzenie do prowadzenia prac laboratoryjnych (dygestorium).

Komunikacja

Miasto będzie też realizować projekt „Mobilny LOF” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. W ramach tego wieloletniego zadania (2016-2020) w przyszłym roku urzędnicy ze Świdnika chcą przygotować dokumentację projektową. W ramach inwestycji ma być wybudowany węzeł przesiadkowy, budowa ul. Klubowej i przebudowa ul. Kolejowej i skrzyżowań al. Lotników Polskich, ul. Struga, Kolejowej i Klubowej. W ramach węzła przesiadkowego zaplanowano również budowę miejsc postojowych (Park&Ride). Pomiędzy dworcem przesiadkowym przy ul. Kolejowej, a dworcem Świdnik-Wschód przy ul. Gen. Maczka ma powstać chodnik i ścieżka rowerowa. Roboty mają dotyczyć również budowy oświetlenia, kanalizacji deszczowej. Będzie także monitoring.

Poza tym w projekcie budżetu Świdnika znalazły się również inne projekty z budżetu obywatelskiego. Zapisano pieniądze na roboty związane z dalszą rozbudową cmentarza komunalnego.