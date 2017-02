Chcą powołać Świdnicki Inkubator Lotniczy

Celem firmy ma być m.in. wykorzystanie nowych pomysłów przedsiębiorstw, prowadzenie działań badawczych i tworzenie innowacyjnych projektów. Wczoraj Rada Powiatu Świdnickiego podjęła uchwałę w sprawie utworzenia tej spółki.

– Jest to projekt bardzo innowacyjny i odważny, ale mam nadzieję, że się powiedzie – mówił podczas wczorajszej sesji Dariusz Kołodziejczyk, starosta powiatu świdnickiego.

Kilka lat temu powiat świdnicki uzyskał unijne dofinansowanie na realizację projektu dotyczącego utworzenia inkubatora lotniczego. – Jeśli chodzi o zamierzenia projektu, zakupy, cele i produkty to zostało to zrealizowane, ale dobrze byłoby aby coś z tym kapitałem zrobić – tłumaczył Kołodziejczyk. – W związku z tym już jakiś czas temu zrodził się pomysł aby utworzyć – czy to spółkę czy też podmiot o innej charakterystyce gospodarczej. Po konsultacjach z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości doszliśmy do wniosku, że ze zdobytych doświadczeń można by skorzystać po to aby stwarzać sprzyjające możliwości naszym przedsiębiorcom – firmom z naszego powiatu. Już jakiś czas temu rozpoczęliśmy też rozmowy z Amerykanami, którzy chcą u nas inwestować, a przede wszystkim zależy im aby otworzyć taką instytucję pośredniczącą, grantową.

Stąd pomysł utworzenia spółki. Jej powołanie zostało uzgodnione z LAWP w zakresie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie na rzecz nowoutworzonej spółki, w której 100 procent udziałów zostanie objętych przez powiat świdnicki.

Spółka na być właśnie taką instytucją pośredniczącą, grantową dla firm z powiatu świdnickiego. – Z grantów czy też wsparcia okołobiznesowego będą mogły korzystać zarówno podmioty te nowoutworzone czy firmy już funkcjonujące na terenie powiatu świdnickiego – wskazuje starosta świdnicki.

Władzom powiatu świdnickiego zależy na tym aby powstawały nowe firmy i nowe miejsca pracy. – Pierwsze nabory są przewidziane w okolicach czerwca, lipca – zapowiada Kołodziejczyk. – Mam nadzieję, że do tego czasu struktura i rejestracja spółki w sądzie już się zakończy.

Kapitał zakładowy spółki będzie wynosić ponad 1,1 mln zł.