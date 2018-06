"Dziś w miejscu basenu jest dziura w ziemi". A miasto chwali się wizualizacjami

Basenów nie ma, ale będą w 2020 r. zapowiada w informacji przesłanej mediom Urząd Miasta w Świdniku, który prezentuje też ich wizualizację. To, że inwestycja nie jest jeszcze gotowa ma związek z problemami ze znalezieniem wykonawcy.

– Był ogłoszony przetarg, na który nie wpłynęła żadna oferta – mówi Michał Piotrowicz, zastępca burmistrza Świdnika. – Później rozpoczęliśmy negocjacje z siedmioma firmami. Pierwsza wycofała się z projektu. Wynikało to z polityki firmy i sytuacji w kraju. Później zaczęliśmy rozmowy z Warbudem, które są już w zasadzie zakończone.

Kompleks pływalni będzie kosztował ok. 40,5 mln zł netto. Umowa z Warbudem jest zaplanowana w formule zaprojektuj i wybuduj.

– Teraz musimy przygotować się do podpisania umowy z wykonawcą, co robimy. Jeśli będziemy do tego gotowi to myślę, że podpiszemy umowę jeszcze w czerwcu – dodaje Michał Piotrowicz.

Miasto pokazuje wstępną wizualizację basenów przy ul. Fabrycznej, którą przekazała urzędnikom firma Warbud.

Baseny w przyszłości

Koncepcja krytej pływalni przy ul.Fabrycznej przewiduje dwa baseny o zróżnicowanej głębokości, brodzik dla dzieci a także strefę spa z hydromasażami. Basen odkryty będzie zaś parkiem sportowo-rekreacyjnym, m.in. z wyspami do zabaw i wypoczynku dla dzieci i dorosłych, plażami i boiskami do siatkówki. We wszystkich obiektach będą szatnie, magazynki, pomieszczenia dla sędziów, ratowników i personelu. Będzie też miejsce dla lokali gastronomicznych.

Basen już

Świdnickie dzieci i młodzież (aż do ukończenia szkoły średniej) mogą korzystać za darmo z basenu w Szkole Podstawowej nr 5. Propozycja Urzędu Miasta obowiązuje do końca wakacji. Pływalnia jest czynna w godz. 10 do 18. Bezpłatne wejście jest możliwe po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej.