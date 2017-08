Nowe kierunki lotów z Lotniska w Świdniku. Wiadomo, których możemy się spodziewać

Te kierunki znajdują się wśród propozycji zgłoszonych przez PLL w serwisie Routes Exchange. Jest to platforma prowadzona przez firmę UBM, która zajmuje się m.in. organizacją międzynarodowych targów dla branży lotniczej. Przedstawiciele portów mogą tam samodzielnie wskazywać lotniska, z którymi chciałyby mieć bezpośrednie połączenia.

– Jest to przede wszystkim wiarygodne źródło informacji dla linii lotniczych i podkład do dalszych negocjacji na temat uruchomienia nowych połączeń. Oczywiście nikt nie podejmuje decyzji na podstawie zamieszczanych tam wpisów, ale bardzo często właśnie od tego zaczynają się konkretne rozmowy – mówi Dominik Sipiński, redaktor prowadzący branżowego portalu pasażer.com, który opublikował raport dotyczący potrzeb zgłaszanych w platformie przez polskie lotniska.

Lubelski port wskazuje na dziesięć kierunków. Są nimi: Gdańsk, Wrocław, Paryż (lotnisko im. Charles’a de Gaulle’a), Rzym-Fiumicino, położone w niemieckim Zagłębiu Ruhry Kolonia-Bonn, Dortmund i Dusseldorf, Manchester, Edynburg oraz Mediolan-Malpensa (na tej trasie od października latać będą linie easyJet). W przeszłości loty do Gdańska i Wrocławia wykonywał Eurolot, a rejsy do Rzymu-Fiumicino obsługiwał Carpatair.

– Wymienione trasy są wśród tych, nad którymi pracujemy – przyznaje Ireneusz Dylczyk, dyrektor handlowy Portu Lotniczego Lublin. – W platformie wskazujemy kierunki, w przypadku których widzimy potencjał na podstawie wyników prowadzonych przez nas badań czy sygnałów docierających do nas od pasażerów. Ale ta lista nie ma wiążącego charakteru.

Kilkanaście dni temu lubelski port opublikował ankietę dotyczącą zainteresowania lotami do Szkocji. Przypomnijmy, że w czerwcu rejsy do Glasgow zawiesił Wizz Air. – Nad tym kierunkiem pracujemy intensywnie i sytuacja jest rozwojowa – mówi dyrektor Dylczyk. I dodaje, że rozmowy prowadzone z liniami lotniczymi dotyczą nie tylko lotnisk wskazanych w Routes Exchange. – Widzimy potencjał m.in. w przywróceniu lotów do Brukseli. Chcielibyśmy mieć także więcej połączeń z Eindhoven, ale tu pojawia się problem związany z przepustowością tamtejszego lotniska.

Z Portu Lotniczego Lublin obecnie można polecieć w dwunastu kierunkach. 25 sierpnia loty do Kijowa-Żulian zainauguruje Wizz Air. Oprócz wspomnianego połączenia easyJet do Mediolanu, do Włoch niebawem polecą także linie Small Planet, które od 23 grudnia do 24 lutego przyszłego roku będą wykonywać sezonowe rejsy do Werony.