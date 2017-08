Port Lotniczy Lublin pyta o Szkocję

Ankietę dotyczącą lotów do Szkocji prowadzi wśród swoich pasażerów Port Lotniczy Lublin. Przedstawiciele lotniska potwierdzają, że pracują nad przywróceniem lotów do tego kraju

Na wstępie ankietowani muszą wskazać, do którego ze szkockich lotnisk podróżowali z Polski w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Do wyboru są: Edynburg, Glasgow, Prestwick (ok. 50 km na zachód od Glasgow) oraz Aberdeen. W dalszej części sondy są pytani m.in. o częstotliwość podróży we wskazanym kierunku oraz o to, jak często korzystaliby z połączeń na tej trasie, gdyby były one wykonywane z Lublina. Ankieta liczy w sumie 11 pytań.

– Zebrane informacje są przetwarzane i przekazywane do przewoźników, oferujących loty z Lublina. Jest to wiedza, którą linie lotnicze biorą pod uwagę podczas ustalania nowych połączeń – mówi Piotr Jankowski, rzecznik prasowy Portu Lotniczego Lublin.

Przedstawiciel lotniska przypomina, że podobne ankiety są przeprowadzane systematycznie co pół roku. Jednak do tej pory nie były one tak szczegółowe i polegały głównie na wskazaniu połączeń, które cieszą się zainteresowaniem ankietowanych. Tym razem pytania dotyczą konkretnego kierunku. Przypomnijmy, że w połowie czerwca tego roku rejsy z Lublina do Glasgow zlikwidowały linie lotnicze Wizz Air, które obsługiwały tę trasę od września 2015 roku.

– Nadal prowadzimy rozmowy z naszymi partnerami o uruchomieniu lotów do Szkocji, ponieważ wiemy, że ten kierunek cieszył się dużą popularnością wśród mieszkańców naszego województwa. Obecna ankieta, przeprowadzana jest w celu doprecyzowania i uszczegółowienia dodatkowych informacji, które także zostaną przekazane do linii lotniczych – wyjaśnia Jankowski.

Po komentarzach, jakie pojawiły się pod wpisem dotyczącym ankiety na Facebooku widać, że pomysł przywrócenia połączeń spotkał się z uznaniem internautów.

– Super! Zawsze, kiedy latałam z Glasgow do Lublina, samolot był pełen ludzi. Najważniejsze, że jest szansa na przywrócenie połączenia ze Szkocji – pisze pani Dominika.

Ankieta jest dostępna na profilu Portu Lotniczego Lublin (Lublin Airport LUZ) na Facebooku oraz na stronie www.scotland.ankietka.pl.