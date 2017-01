Nowe połączenie. Polecimy z Lublina do Monachium z BMI

Do Monachium polecimy embraerem ERJ-145. Fot. Adrian Pingstone

Lublin uzyska bezpośrednie połączenie lotnicze z Monachium. Samolotem do Niemiec będziemy mogli polecieć w każdym dniu tygodnia.

Połączenie obsłuży brytyjska linia BMI Regional wspólnie z Lufthansą i United. Z Portu Lotniczego Lublin polecimy embraerem ERJ-145. To mały samolot pasażerski, który nie zabierze na pokład więcej niż 50 pasażerów. Dalej z hubu Lufthansy będziemy mogli przesiąść się do ponad 100 miast Europy.

Pierwszy lot zaplanowano na 27 marca. Bilety są już dostępnie na stronie Lufthansy i BMI Regional. Ceny zaczynają się od 80 euro. Latać będzie można przez 7 dni w tygodniu. W dni robocze samolot z Monachium wystartuje o 09.35 i wyląduje w Lublinie o 11.15. Samolot powrotny wystartuje o 11.15 i wyląduje o 13.30.

Sobotni lot do Lublina zaplanowano na godz. 12.40, a powrót o 14.50. W niedzielę lot do Lublina o 17.55, a powrót o 20.35.

O zawieszeniu połączeń z Lublina do Frankfurtu (od 30 października) niemiecka linia lotnicza poinformowała w wakacje. Loty do Niemiec przewoźnik wykonywał od 3 lipca 2014 r., ale trasa okazała się nieopłacalna. Jak przyznał w oficjalnym komunikacie Frank Wagner, country manager Lufthansy w Polsce, była to jedyna z dziewięciu tras na polskie lotniska, która nie przynosiła dochodów.

Władze Portu Lotniczego Lublin zapewniały, że prowadzą rozmowy nad przywróceniem tego połączenia.