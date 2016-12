Lotnisko Lublin ma cztery lata. Europejski certyfikat na urodziny

– Sprostaliśmy najwyższym standardom stosowanym na terenie UE. Certyfikat potwierdza najwyższą jakość obsługi oraz stosowanie procedur bezpieczeństwa na europejskim poziomie – mówi Krzysztof Wójtowicz, prezes Portu Lotniczego Lublin. – Zwiększa to również wiarygodność naszego lotniska dla linii lotniczych

Oficjalny wniosek dotyczący wydania certyfikatu został złożony w październiku 2016 r.

– Ale prace przygotowujące do certyfikacji rozpoczęliśmy około trzy lata temu. Dostosowaliśmy poszczególne elementy funkcjonowania lotniska do nowych unijnych przepisów. Na ich podstawie powstały też dokumenty, jak na przykład System Zarządzania Bezpieczeństwem – dodaje prezes Wójtowicz.

W sobotę lubelskie lotnisko obchodziło czwarte urodziny. W tym roku nie było specjalnych atrakcji dla podróżnych, ani konferencji podsumowującej mijający rok.

– Podsumowanie zrobimy w styczniu, żeby przedstawić pełne całoroczne dane – mówi Piotr Jankowski, rzecznik prasowy PLL. Jak dodaje, dużej urodzinowej fety można spodziewać się za rok. – Jak dojrzałe firmy planujemy świętować pełne jubileusze, w cyklu pięciu, dziesięciu i piętnastu lat – wyjaśnia.

29 listopada na lotnisku powitano milionową pasażerkę. Wiadomo już, że ten rok w czteroletniej historii portu będzie rekordowy. Tegoroczny cel, jakim było obsłużenie ponad 400 tys. podróżnych nie zostanie jednak zrealizowany. Do końca listopada z portu skorzystało 351 tys. osób.

W ostatnim czasie z rozkładu lotów zniknęły dwa kierunki: Lufthansa zrezygnowała z lotów do Frankfurtu, a Ryanair na okres zimowy zawiesił rejsy do Dublina. Obecnie w siatce połączeń jest siedem lotnisk: Doncaster Sheffield, Eindhoven, Glasgow, Londyn Luton, Londyn Stansted, Oslo Torp i Sztokhol Skavsta. W maju Wizz Air uruchomi loty do Liverpoolu, a w okresie wakacyjnym sezonowe połączenia do Barcelony, Burgas i Heraklionu oferować będą czarterowe linie Small Planet.