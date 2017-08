Nowe połączenie z lotniska w Świdniku. Dzisiaj odleci pierwszy samolot

O otwarciu lubelskiego lotniska w kierunku ukraińskim mówiło się praktycznie od momentu jego powstania. W ostatnich miesiącach przedstawiciele portu coraz częściej przyznawali, że prowadzą w tej sprawie intensywne rozmowy z przewoźnikami. Wreszcie, w marcu tego roku, tanie linie Wizz Air ogłosiły uruchomienie lotów do Kijowa-Żulian, na jedno z dwóch lotnisk obsługujących stolicę kraju naszych wschodnich sąsiadów.

Stacjonujący w lubelskiej bazie operacyjnej Airbus A320 na tej trasie będzie latał dwa razy w tygodniu: w piątki i poniedziałki. Samolot wystartuje z Kijowa o godz. 12.10 czasu lokalnego (11.10 czasu polskiego), a w Lublinie wyląduje o 12.30. W stronę powrotną wyruszy o 13, a na miejsce dotrze po godzinie i 15 minutach.

– Dla pasażerów z Ukrainy, Lublin jest drugim po Warszawie celem podróży pod względem ilości przyjazdów oraz ważnym ośrodkiem akademickim dla ukraińskiej młodzieży. Jest także naturalnym miejscem tranzytowym, skąd po przylocie pasażerowie będą mogli udać się do innych miast w kraju, korzystając z innych środków transportu. Jestem przekonany, że nowe połączenie podniesie atrakcyjność naszego miasta dla obywateli Ukrainy i wzmocni pozycję Lublina, jako ośrodka, w którym realizowany jest program Centrum Kompetencji Wschodnich – mówił tuż po ogłoszeniu informacji o uruchomieniu lotów Krzysztof Wójtowicz, prezes Portu Lotniczego Lublin.

Według danych z początku 2017 roku, w naszym regionie legalnie pracuje 75 tys. Ukraińców. Na lubelskich uczelniach studiuje ponad 4 tys. ukraińskich studentów.

– Niewykluczone, że w województwie lubelskim może mieszkać nawet 100 tys. obywateli naszego kraju – przyznaje Wasyl Pawluk, konsul generalny Ukrainy w Lublinie. – Loty do Kijowa to bardzo dobra wiadomość, choć przydałyby się połączenia z miastami położonymi bliżej granicy z Polską, jak Lwów, Łuck czy Równe. Z tych rejonów pochodzi najwięcej osób mieszkających na Lubelszczyźnie, choć zasadniczo przyjeżdżają oni z terytorium całej Ukrainy.

Kijów to piąty, po Monachium, Liverpoolu, Heraklionie i Tel Awiwie kierunek uruchamiany w tym roku z lubelskiego lotniska. Warto przy tym zaznaczyć, że rejsy do Izraela oferuje dwóch przewoźników.

To nie koniec nowości, bo w październiku loty do Mediolanu zainaugurują linie easyJet. Nieoficjalnie mówi się, że brytyjski przewoźnik nie zamierza na tym poprzestać i planuje kolejne połączenie z Lublina. Według naszych informacji w grę wchodzą m.in. Berlin i Edynburg.

Od 23 grudnia do 24 lutego sezonowe połączenia do Werony obsługiwać będzie Small Planet. Te linie lotnicze z lubelskiego lotniska oferują obecnie wakacyjne trasy do Heraklionu i Burgas.