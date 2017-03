Nowe połączenie z lotniska w Świdniku. Wizzair ogłasza swoje plany

17 czerwca po raz pierwszy będzie można polecieć z Lublina do Tel-Awiwu. (fot. Łukasz Minkiewicz)

Węgierski przewoźnik lotniczy ogłosił nowe połączenie. Z lotniska w Świdniku polecimy do Tel-Awiwu.

Wizzair ogłosił połączenie do Tel-Awiwu. Polecimy we wtorki i soboty. Bilety są już dostępne na stronie przewoźnika. Ceny zaczynają się od 149 zł. Pierwszy lot zaplanowano na 17 czerwca.

Węgierska firma oferuje obecnie loty z Lublina do Londynu Luton, Glasgow, Doncaster Sheffield, Oslo Torp, Sztokholmu Skavsta i Eindhoven. Od 21 maja uruchomi natomiast połączenia do Liverpoolu, a od 25 sierpnia do Kijowa.

W ubiegłym roku Wizzair przewiózł 7 mln pasażerów w Polsce.