Świdnik Air Festival to test dla Portu Lotniczego Lublin

– Z pewnością jest to dla nas sytuacja niestandardowa. Liczymy, że nie spowoduje ona żadnych utrudnień dla naszych pasażerów. Taki był zresztą warunek postawiony organizatorom imprezy. Zapewnili nas, że zrobią wszystko, by umożliwić bezproblemowe dotarcie i powrót z lotniska – mówi Piotr Jankowski, rzecznik prasowy PLL. I zachęca, by podróżni w drodze do portu korzystali z połączeń kolejowych. – Częstotliwość kursowania pociągów została zwiększona w ten sposób, że będzie możliwe dotarcie w ten sposób na wszystkie loty rozkładowe. Będzie to najbezpieczniejsza i najszybsza forma transportu.

W trakcie pokazów na trawiastym lotnisku zaplanowano kilka przerw. – Są one spowodowane koniecznością przyjęcia i ponownego odprawienia lotów rozkładowych, które mają absolutny priorytet. W przypadku jakichkolwiek nieprzewidzianych opóźnień, pory przerw będą regulowane. Nasze główne założenie jest takie, że na pokazach lotniczych nie mogą ucierpieć regularne połączenia wykonywane do i z Lublina – zapewnia Piotr Kot, kierownik wieży kontroli lotów.

W trakcie imprezy w określonych godzinach na lotnisku będzie obowiązywał zakaz wykonywania lotów szkolnych.

