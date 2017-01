Świdnik: Mieszkańcy Lublina chętni na mieszkania z programu "Mieszkanie Plus"

Budowa Mieszkań Plus w Świdniku ma się rozpocząć już w tym roku

Rządowy program „Mieszkanie Plus” adresowany jest to wszystkich grup społecznych, w szczególny sposób na poprawić sytuacje młodym rodzinom, które będą mogły wynająć mieszkanie z opcją dojścia do własności.

– Jest ogromne zainteresowanie tym programem także ze strony mieszkańców Lublina – przyznaje Michał Piotrowicz, zastępca burmistrza Świdnika. – Widzimy to mimo, że nie ogłaszaliśmy żadnego naboru, bo dopiero planujemy to przedsięwzięcie w mieście. Ustalamy jego ramy. Być może, ze względu na zainteresowanie rozszerzymy jednak przedmiot tej inwestycji. Najpierw miał być bowiem jeden blok z 60 mieszkaniami, później zrobił nam się blok z 80 mieszkaniami. Tymczasem nie wiem czy docelowo nie staną od razu trzy bloki z ponad 200 mieszkaniami. Wcześniej wszystko musimy jeszcze dokładnie omówić.

W Świdniku bloki mają powstać obok ul. Armii Krajowej, na terenach, które Urząd Miasta kupił kilka lat temu od Coca-Coli. Obecnie trwa weryfikacja zgłoszenia do BGK Nieruchomości, czyli spółki, która będzie zarządzać mieszkaniami.

– Rozszerzając inwestycje o nowe budynki i nowe działki, wszystko na nowo musi zostać zweryfikowane – precyzuje Piotrowicz. – Kiedy już dojdziemy do porozumienia to będziemy dyskutować nad formą tego przedsięwzięcia. Czy program będziemy realizować poprzez spółkę docelową czy przez jedną ze spółek, którą już posiadamy.

Zastępca burmistrza Świdnika nie ukrywa, że działki miasto chciałoby odsprzedać a nie przekazać.

O mieszkanie w Świdniku będą mogli starać się też mieszkańcy Lublina. – Preferencje będą dla mieszkańców Świdnika, ale po to zwiększamy liczbę mieszkań aby nie zamykać się jedynie na mieszkańców naszego miasta – przyznaje Piotrowicz. – Natomiast, o ile będzie to możliwe chcielibyśmy wprowadzić takie kryterium oceny zgłoszenia, aby deklaracja roczna była rozliczana na terenie Świdnika. Chcielibyśmy to zrobić, bo widzimy w tym szansę na pozyskanie nowych podatników.

Budowa mieszkań plus w Świdniku mogłaby się rozpocząć już w tym roku o ile w pierwszej połowie 2017 r. rozpoczęłyby się prace nad opracowaniem dokumentacji. – Zakończenie budowy byłoby w 2018 roku – przewiduje Piotrowicz. – Wszystko jednak będzie zależeć od tego co w bieżącym roku uda nam się zrobić i czy będziemy mogli rozpocząć budowę.