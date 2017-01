Mieszkanie Plus: W czwartek ruszy budowa. A mieszkańcy już dopytują o nabór

W czwartek ruszy budowa bloków w ramach programu Mieszkanie Plus w Białej Podlaskiej. A mieszkańcy już pytają urzędników o nabór i kryteria.

Biała Podlaska to pierwsze w kraju miasto gdzie rusza budowa trzech bloków ze 186 mieszkaniami. Ich budowa ma potrwać od 12 do 14 miesięcy.

– Do bialskiego magistratu zgłasza się wiele osób zainteresowanych rządowym programem Mieszkanie Plus. Uspokajamy wszystkich bialczan. Nie ruszył jeszcze nabór wniosków – zaznacza Michał Trantau, rzecznik prezydenta. – Kryteria najmu mieszkań zostaną określone najprawdopodobniej w pierwszym kwartale tego roku. Zostaną one publicznie ogłoszone w mediach oraz na stronach internetowych magistratu – dodaje.

Trzy bloki powstaną na półtorahektarowej działce przy ul. Jana II Kazimierza. Ich budową zajmą się lokalne firmy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Dombud, Zakład Remontowo-Budowlany Stanisława Romaniuka oraz Usługi Budowlane i Transportowe Jerzego Łaskiego. Koszt budowy ma nie przekroczyć 2 tys. zł za metr kwadratowy.

– Program jest tak skonstruowany aby mogli z niego korzystać ci którzy są poza systemem. To osoby które pracują, ale mają zbyt wysoki dochód aby gmina mogła zakwalifikować ich do mieszkań socjalnych czy komunalnych, a z drugiej strony nie mają zdolności kredytowej dla banków. Są w zawieszeniu. Wiele jest takich rodzin i właśnie dla nich jest program tanich mieszkań czynszowych z możliwością dojścia do własności – podkreśla prezydent Dariusz Stefaniuk.

Samorząd na budowę mieszkań nie wyda ani złotówki. Inwestycja realizowana jest w oparciu o finansowanie z funduszy zarządzanych przez BGK Nieruchomości S.A., spółkę z grupy Polskiego Funduszu Rozwoju.

Cena miesięcznego czynszu ma być konkurencyjna do tej rynkowej. – Na tym etapie wolałbym nie mówić o konkretnej kwocie, ale będzie to kilkanaście złotych za metr kwadratowy w czynszu podstawowym bez opcji dojścia do własności – mówił podczas wizyty w Białej Podlaskiej Włodzimierz Stasiak, wiceprezes BGK Nieruchomości.

Do tego opłaty eksploatacyjne oraz media. W przypadku opcji z dojściem do własności stawka za czynsz ma być wyższa. – W czynszu będziemy niejako spłacać mieszkanie, ale koszt i tak będzie niższy niż w przypadku mieszkań deweloperskich – stwierdził wiceprezes.