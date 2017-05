Kusocińskiego, Solidarności, Rejkowizna i Gospodarcza – to strategicznie ważne drogi w Świdniku, które mają być budowane. Mieszkańcy ulicy Gospodarczej czekają na to od lat.

Jeden z punktów w porządku obrad ostatniej sesji Rady Miasta Świdnik był poświęcony realizacji i planom budowy dróg strategicznie ważnych na terenie miast. Wśród nich jest ul. Gospodarcza.

– Ta ulica to jest historia – przyznał podczas sesji Jerzy Irsak, przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Gminy Miejskiej Świdnik. – Doskonale wiemy jak długo mieszkańcy czekają na realizację tej inwestycji.

– Ja chętnie bym kogoś zaprosił albo w upalny dzień, albo po roztopach, żeby się przeszedł się tą ulicą na spacer – mówił radnym jeden z mieszkańców ul. Gospodarczej. – Niech zobaczy jak w takich warunkach można mieszkać. Rozumiem, że ul. Kusocińskiego jest priorytetem, ale budowa naszej ulicy jest odsuwana czasie. Tak jest od lat.

– Ulica Gospodarcza jest jak dobry sportowiec, który nigdy nie może zająć pierwszego miejsca – porównuje jeden z tutejszych mieszkańców.

– Na pewno nie kupowałabym działki, gdybym wiedziała, że ulica będzie budowana na przykład za 10 lat – przyznała jedna z mieszkanek ul. Gospodarczej, która od 3,5 roku ma tu nieruchomość.

– Chcemy się dowiedzieć kiedy ta budowa się rozpocznie? Oczekujemy konkretnej deklaracji, a nie, że jesteśmy na trzecim miejscu. To może oznaczać i 20 lat i dalej ulica nie będzie zrobiona – podkreślał kolejny z grupy mieszkańców ul. Gospodarczej uczestniczących w sesji.

Urzędnicy mają już kompletną dokumentację dla odcinka ul. Gospodarczej od ul. Piaseckiej do ul. Klonowej. – Jeśli chodzi o odcinek ul. Klonowa – ul. Kamińskiego to jest opracowywana koncepcja przebiegu tej ulicy – wyjaśniał Michał Piotrowicz, zastępca burmistrza Świdnika. – W przypadku pierwszego odcinka ul. Klonowa – Piasecka trwają prace związane z opracowaniem planu podziału nieruchomości. To też jest związane z tym, że jeśli przyjmiemy tę ulicę do realizacji będziemy to robić na podstawie specustawy.

Zastępca burmistrza Świdnika dodał, że jeśli będą zapewnione pieniądze w budżecie to nie ma przeszkód formalno-prawnych związanych z własnością gruntów aby budowę tej drogi rozpocząć.

– Kolejny etap – od ul. Klonowej do Kamińskiego byłby automatycznie realizowany po zakończeniu budowy pierwszego odcinka – zapowiadał Piotrowicz.

Wszystko rozbija się jednak o pieniądze. – Inwestycja jest uzależniona od rozstrzygnięcia dotyczącego budowy ul. Kusocińskiego – zaznaczał Piotrowicz. Szacunkowy koszt budowy tej drogi powiatowej po stronie miasta to ok. 15 mln zł.

Zdaniem burmistrza Piotrowicza, jeśli miasto nie budowałoby ulicy Kusocińskiego to Gospodarczą jest w stanie wybudować do końca 2020 r.

Ważne inwestycje drogowe

• Ul. Kusocińskiego. To wspólna inwestycja miasta i powiatu. Jej szacunkowy koszt to 28 mln zł. Miasto dostało 17 mln zł unijnego dofinansowania. Starostwo Powiatowe w Świdniku ma już poprawioną dokumentację. Sprawa ZRID (zezwolenia na rozpoczęcie inwestycji drogowej-red.) to jest kwestia dni. Cały czas nierozstrzygnięty pozostaje problem brakujących 3,5 mln zł, które mają zostać przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty.1 mln zł na ten cel powiat zapisał w budżecie.

• Ul. Rejkowizna. 14 kwietnia br. urząd miasta złożył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. – Koszt z kosztorysu to ok. 1,3 mln zł. – Po uzyskaniu pozwolenia na budowę będziemy starać się zlecić przebudowę skrzyżowania al. Lotników Polskich-Klonowa-Rejkowizna – zapowiedział zastępca burmistrza Świdnika.

• Al. Solidarności. Z powodów zarówno finansowych jak też technicznych budowa tej alei została podzielona na dwa etapy. Pierwszy to od al. Lotników Polskich do ul. ks. kan. Hryniewicza. N a ukończeniu są prace związane z aktualizacją dokumentacji.

Urzędnicy liczą, że do końca sierpnia dokumentacja dotycząca tego odcinku będzie skończona. – To dawałoby nam ewentualną możliwość starania się o środki na budowę drogi z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych – dodał Piotrowicz.

Wniosek o dofinansowanie miasto będzie składać jesienią. W przyszłym roku urząd chciałby realizować pierwszy etap tej inwestycji.